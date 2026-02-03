Врач перечислила симптомы рака груди, которые часто игнорируют

Любое уплотнение в груди, увеличенный подвижный лимфоузел в подмышечной области, а также выделения из соска, особенно односторонние, кровянистые или серозные, — повод незамедлительно пройти обследование. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики сети клиник «Персона» и «Прозрение» Ольга Тимина.

«Главная ошибка — ожидание, что «само пройдет», или страх услышать диагноз. При появлении любого из этих симптомов алгоритм действий должен быть простым и незамедлительным: пройти УЗИ молочных желез (для женщин до 40 лет) или маммографию (после 40 лет) и обратиться на консультацию к онкологу-маммологу», — сказала специалист.

Она напомнила, что ранние формы рака молочной железы успешно лечатся.

Накануне первый заместитель директора НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России Константин Лактионов сообщил, что у россиянок чаще стали диагностировать рак молочной железы. В Минздраве рост выявленных случаев связывают с активным наблюдением пациенток и работой программ скрининга.

