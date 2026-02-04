Размер шрифта
Стало известно, как избежать ломкости волос

Pravda.Ru: правильный уход поможет избежать ломкости волос
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Правильно подобранные шампунь, кондиционер и маски помогут избежать ломкости волос. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных специалистов.

По их словам, все средства должны соответствовать типу волос, в них не должно быть агрессивных веществ. Особое внимание они советуют обратить на температуру воды при мытье головы — она не должна быть слишком горячей. При расчесывании волос лучше использовать расческу с широкими зубьями или мягкую щетку.

В разговоре с некоторыми моими клиентами я часто слышу, что стресс негативно сказывается на их здоровье. Стресс, возникающий в результате жизненных проблем, может отразиться и на состоянии волос, делая их более ломкими. Поэтому важно научиться справляться со стрессом, практиковать релаксацию и уделять время себе», — добавила семейный психолог Надежда Куликова.

Доктор медицинских наук, врач-дерматолог и трихолог Юлия Галлямова до этого говорила, что одними из самых распространенных ошибок в уходе за волосами являются смешение понятий типа кожи головы и типа волос, а также пересушивание волос агрессивными средствами.

Ранее были названы главные причины ломкости волос.
 
