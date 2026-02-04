Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Названы главные причины ломкости волос

Pravda.Ru: неправильный уход может вызвать ломкость волос
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Ломкость волос может быть связана как с внешними факторами, так и с неправильным уходом, химическим воздействием или влиянием высоких температур. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, частое использование фена, утюжка или плойки без термозащитных средств может привести к обезвоживанию и повреждению структуры волос. Кроме того, ослабить их могут окрашивание или химическая завивка.

К негативным факторам специалисты отнесли неправильное питание и уход.

«На практике я часто замечаю, что ломкость волос может быть связана с гормональными нарушениями. Например, изменения во время беременности, менопаузы или при заболеваниях щитовидной железы могут вызывать ухудшение состояния волос. Поэтому, если проблема не устраняется традиционными способами ухода, следует обратиться к эндокринологу для комплексного обследования», — добавила врач-эндокринолог Елена Савицкая.

Доктор медицинских наук, врач-дерматолог и трихолог Юлия Галлямова до этого говорила, что одними из самых распространенных ошибок в уходе за волосами являются смешение понятий типа кожи головы и типа волос, а также пересушивание волос агрессивными средствами.

Ранее сообщалось, что мужчины в России стали чаще покупать сыворотки против выпадения волос и патчи.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!