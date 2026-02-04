Названы главные причины ломкости волос

Ломкость волос может быть связана как с внешними факторами, так и с неправильным уходом, химическим воздействием или влиянием высоких температур. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, частое использование фена, утюжка или плойки без термозащитных средств может привести к обезвоживанию и повреждению структуры волос. Кроме того, ослабить их могут окрашивание или химическая завивка.

К негативным факторам специалисты отнесли неправильное питание и уход.

«На практике я часто замечаю, что ломкость волос может быть связана с гормональными нарушениями. Например, изменения во время беременности, менопаузы или при заболеваниях щитовидной железы могут вызывать ухудшение состояния волос. Поэтому, если проблема не устраняется традиционными способами ухода, следует обратиться к эндокринологу для комплексного обследования», — добавила врач-эндокринолог Елена Савицкая.

Доктор медицинских наук, врач-дерматолог и трихолог Юлия Галлямова до этого говорила, что одними из самых распространенных ошибок в уходе за волосами являются смешение понятий типа кожи головы и типа волос, а также пересушивание волос агрессивными средствами.

Ранее сообщалось, что мужчины в России стали чаще покупать сыворотки против выпадения волос и патчи.