Врач назвала тревожные признаки сбоя в работе нервной системы

Врач Суворинова: нарушения речи могут говорить о проблемах с нервной системой
Tualek Photography/Shutterstock/FOTODOM

Изменения походки, чувствительности, координации и речи могут указывать на нарушение работы нервной системы. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л.О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова.

По ее словам, эта система контролирует все функции организма, поэтому сбои в ее работе могут сказаться на многом.

«Нарушения работы нервной системы могут затрагивать разные сферы — движения, чувствительность, речь, координацию. Иногда человек начинает замечать слабость, неловкость, боли или, наоборот, ощущение онемения в теле. Также могут изменяться привычные реакции организма — например, походка становится неуверенной, движения менее точными», — пояснила Суворинова.

При появлении таких признаков эксперт призвала обратиться к врачу. К тревожным симптомам она также отнесла трудности с глотанием, изменение голоса, появление приступов или эпизодов потери сознания. Это может говорить о поражении центральной или периферической нервной системы.

Руководитель направления «Здоровье и медицина» в Нетологии Евгений Машковский до этого рассказал «Газете.Ru», что городской шум остается одним из наиболее недооцененных факторов стресса. Даже если человек перестает замечать раздражающие звуки, организм продолжает на них реагировать — через нервную, гормональную и сердечно-сосудистую системы.

Ранее врач дала советы, как высыпаться в режиме нон-стоп.
 
