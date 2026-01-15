Врач дала советы, как высыпаться в режиме нон-стоп

Сон способствует восстановлению организма, что особенно важно после активного дня в режиме нон-стоп. Именно от качества ночного отдыха зависит, в каком состоянии человек проснется и начнет следующий день. Об этом Life рассказала врач превентивной медицины Анастасия Пантус.

По словам специалиста, на сон следует смотреть как на отдельную практику.

«Спальня должна быть максимально темной, прохладной и полностью изолированной от внешнего света — только так организм запускает полноценную выработку мелатонина. Это гормон, который регулирует биоритмы, помогает нам вовремя засыпать и глубоко восстанавливаться», — объяснила врач.

Она отметила, что важно перестать пользоваться гаджетами хотя бы за час до отхода ко сну. Перед ночным отдыхом нервная система должна успокоиться. В противном случае даже ночью мозг будет обрабатывать информацию, из-за чего человеку не удастся погрузиться в качественный сон.

При этом утро, по словам эксперта, должно быть наполнено активностью. Врач порекомендовала начинать день с легких лимфодренажных упражнений и дыхательных практик, например, с капалабхати. Такие техники помогают естественным образом разбудить нервную систему и подготовить организм к новому дню.

Помимо этого, на сон влияют витамины, особенно витамин D3, который дарит организму энергию и заряжает его бодростью.

Британские сомнологи Элли Хар из Королевской больницы Бромптона и Клэр Румс до этого говорили, что облегчить засыпание поможет душ в темноте или при приглушенном свете. Специалисты объяснили, что теплая вода способствует последующему снижению температуры тела, а именно этот процесс служит для организма важным сигналом ко сну.

