Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Врач дала советы, как высыпаться в режиме нон-стоп

Врач Пантус: перед сном важно успокоить нервную систему
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Сон способствует восстановлению организма, что особенно важно после активного дня в режиме нон-стоп. Именно от качества ночного отдыха зависит, в каком состоянии человек проснется и начнет следующий день. Об этом Life рассказала врач превентивной медицины Анастасия Пантус.

По словам специалиста, на сон следует смотреть как на отдельную практику.

«Спальня должна быть максимально темной, прохладной и полностью изолированной от внешнего света — только так организм запускает полноценную выработку мелатонина. Это гормон, который регулирует биоритмы, помогает нам вовремя засыпать и глубоко восстанавливаться», — объяснила врач.

Она отметила, что важно перестать пользоваться гаджетами хотя бы за час до отхода ко сну. Перед ночным отдыхом нервная система должна успокоиться. В противном случае даже ночью мозг будет обрабатывать информацию, из-за чего человеку не удастся погрузиться в качественный сон.

При этом утро, по словам эксперта, должно быть наполнено активностью. Врач порекомендовала начинать день с легких лимфодренажных упражнений и дыхательных практик, например, с капалабхати. Такие техники помогают естественным образом разбудить нервную систему и подготовить организм к новому дню.

Помимо этого, на сон влияют витамины, особенно витамин D3, который дарит организму энергию и заряжает его бодростью.

Британские сомнологи Элли Хар из Королевской больницы Бромптона и Клэр Румс до этого говорили, что облегчить засыпание поможет душ в темноте или при приглушенном свете. Специалисты объяснили, что теплая вода способствует последующему снижению температуры тела, а именно этот процесс служит для организма важным сигналом ко сну.

Ранее врач развеял миф об «идеальном» времени для утреннего кофе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27628987_rnd_8",
    "video_id": "record::e2297917-8874-4a2e-a4e3-75f278cadb73"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+