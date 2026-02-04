Размер шрифта
Врач объяснила, когда при простуде допустимо самолечение

Врач Лапа: при легком течении простуды допустимо самолечение
Shutterstock/FOTODOM

При появлении боли в горле, насморка и небольшой температуры иногда допустимо самолечение. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа.

По ее словам, многое зависит от реакции организма на начало болезни. Так, если простые домашние меры, в том числе обильное питье, помогают облегчить симптомы, значит, организм реагирует правильно и иммунная система включилась в работу. В этом случае достаточно больше отдыхать и использовать простые растворы для полоскания горла.

Однако в случае, если состояние резко ухудшается, важно вызвать врача.

«Когда появляется головокружение, сильный жар или выраженная слабость, откладывать обращение к врачу нельзя. Такие симптомы свидетельствуют о развитии осложнений и требуют немедленной медицинской оценки. Чем раньше начнется лечение, тем выше вероятность быстрого и полного восстановления», — подчеркнула Лапа.

Врач-терапевт Красногорской больницы Московской области Анастасия Якимова до этого говорила, что холодный душ благотворно сказывается на иммунную систему и может повышать устойчивость организма к простудным инфекциям.

Ранее врач развеяла миф о причине частых простуд.
 
