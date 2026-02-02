Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Врач назвала неожиданные продукты, мешающие похудеть

Врач Писарева: смузи и капучино могут препятствовать похудению
Erik Reis - IKOstudio/Ingram Images/Global Look Press

Смузи, соки и капучино являются одними из тех продуктов, которые препятствуют похудению. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, они опасны, поскольку кажутся низкокалорийными. При этом в соках и смузи содержится фруктоза без клетчатки, которая быстро всасывается, вызывает резкий скачок сахара в крови и практически не дает насыщения. В одном стакане напитка могут содержаться пять–шесть чайных ложек сахара.

«Также опасность для худеющих могут таить различные кофейные напитки. В них часто добавляют большое количество сливок, а иногда и сладкие сиропы. В итоге всего один стакан кофе объемом 300 мл может содержать от 300 до 500 калорий», — предупредила Писарева.

Врач также призвала соблюдать осторожность с обезжиренными творожками и йогуртами, потому что они почти не дают насыщения и повышают риск съесть больше. Кроме того, не стоит увлекаться фитнес-батончиками, в которых обычно присутствует много сахара, орехов и сухофруктов. В одном таком батончике может содержаться до 500 калорий.

Портал The Conversation до этого писал, что тренд под названием oatzempic — напиток из перемолотых овсяных хлопьев с водой — стремительно набирает популярность в TikTok. В роликах блогеры обещают быстрое похудение, чувство сытости и «натуральную альтернативу» лекарствам для снижения веса. Однако с научной точки зрения у этой моды куда меньше оснований, чем кажется на первый взгляд.

Ранее россиянам рассказали, можно ли похудеть на специях.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!