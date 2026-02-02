Врач назвала неожиданные продукты, мешающие похудеть

Смузи, соки и капучино являются одними из тех продуктов, которые препятствуют похудению. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, они опасны, поскольку кажутся низкокалорийными. При этом в соках и смузи содержится фруктоза без клетчатки, которая быстро всасывается, вызывает резкий скачок сахара в крови и практически не дает насыщения. В одном стакане напитка могут содержаться пять–шесть чайных ложек сахара.

«Также опасность для худеющих могут таить различные кофейные напитки. В них часто добавляют большое количество сливок, а иногда и сладкие сиропы. В итоге всего один стакан кофе объемом 300 мл может содержать от 300 до 500 калорий», — предупредила Писарева.

Врач также призвала соблюдать осторожность с обезжиренными творожками и йогуртами, потому что они почти не дают насыщения и повышают риск съесть больше. Кроме того, не стоит увлекаться фитнес-батончиками, в которых обычно присутствует много сахара, орехов и сухофруктов. В одном таком батончике может содержаться до 500 калорий.

Портал The Conversation до этого писал, что тренд под названием oatzempic — напиток из перемолотых овсяных хлопьев с водой — стремительно набирает популярность в TikTok. В роликах блогеры обещают быстрое похудение, чувство сытости и «натуральную альтернативу» лекарствам для снижения веса. Однако с научной точки зрения у этой моды куда меньше оснований, чем кажется на первый взгляд.

