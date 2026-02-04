Врач объяснил, как определить рак желудка и кишечника

Рак желудка и колоректальный рак нередко маскируются под обычные проблемы со здоровьем и выявляются только на поздних стадиях. Своевременно узнать о заболевании и изменить прогноз помогут регулярные обследования. Об этом «Известиям» рассказал медицинский менеджер АО «Сервье», врач-иммунолог Евгений Зеленский.

Специалист подчеркнул, что главная проблема заключается в том, что эти оба вида рака развиваются без каких-либо симптомов или протекают так же, как и обычные проблемы с пищеварительной системой. В итоге пациенты списывают дискомфорт на неправильное питание или стресс.

По словам врача, главными шагами к спасению являются активная позиция и регулярные обследования. Диагностировать колоректальный рак специалист удастся с помощью колоноскопии, которую следует делать раз в 5–10 лет начиная с 45–50 лет.

«Процедура проводится под седацией, а ее важнейшее преимущество — возможность сразу удалить предраковые полипы. Для профилактики рака желудка главным методом считается эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС)», — объяснил эксперт.

Он также отметил, что особое внимание своему здоровью необходимо уделять пациентам с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), обладателям вредных привычек, людям старше 45 лет, а также тем, у чьих родственников были онкологические заболевания ЖКТ.

Главный внештатный специалист онколог Минздрава РФ, директор НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России Иван Стилиди до этого предупреждал, что изменения в метаболизме человека, вызванные ожирением, могут увеличивать риски развития онкологических заболеваний. По его словам, употребление красного мяса связано с повышенным риском развития колоректального рака. Прежде всего, это относится к переработанным мясным продуктам, например, колбасам, бекону или сосискам.

