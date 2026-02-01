Размер шрифта
Общество

Россиянам объяснили, работают ли йогурты с «живыми бактериями» на самом деле

Доцент Волокитина: йогурты с живыми бактериями могут поддержать ЖКТ и иммунитет
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Йогурты с «живыми бактериями» — это не лекарство, однако они могут быть вспомогательным средством в некоторых ситуациях, например, после антибиотиков. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры технологии молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия Университета РОСБИОТЕХ Зинаида Волокитина.

«Принцип приготовления йогурта заключается в сквашивании молока закваской, состоящей из живых молочнокислых бактерий (болгарской палочки и термофильного стрептококка), которые являются пробиотиками. Они оказывают положительное влияние на пищеварительную систему человека, помогая поддерживать баланс микрофлоры кишечника, осуществляют синтез витаминов группы В, К, биологически активных и других веществ, способствуют укреплению защитных функций организма», — поделилась эксперт.

Однако важно понимать, что эффект пробиотиков зависит от их концентрации в продукте, качества продукта и продолжительности употребления. Не все йогурты одинаково полезны: часть микроорганизмов может погибнуть при неправильных условиях хранения и транспортировки или даже в желудке (из-за кислой среды), прежде чем они достигнут кишечника и смогут проявить свои свойства.

«Регулярное (ежедневное) употребление йогурта в течение трех-четырех месяцев может быть особенно полезно людям после курса антибиотиков, при легких расстройствах пищеварения или для поддержания здоровья микробиоты кишечника человека. При этом важно учитывать, что продукт не является лекарством и потребление только йогурта в течение дня не заменяет полноценного рациона питания. Эффект будет более выраженным при сочетании потребления йогурта с другими видами пищи, включающими овощи, фрукты и продукты, поддерживающие рост полезных бактерий», — рассказала специалист.

Также стоит обращать внимание на состав йогурта. Желательно выбирать и употреблять те йогурты, в которых содержится только молочное сырье и закваска без каких-либо добавок. На этикетке помимо состава обязательно должно быть указано количество живых молочнокислых микроорганизмов.

«В целом, йогурт с живыми бактериями — это скорее часть здорового образа жизни, чем универсальное средство для оздоровления кишечника, но его включение в рацион может дать ощутимую поддержку пищеварительной системе и укрепить иммунитет», — резюмировала Волокитина.

Ранее россиян предупредили о вреде йогуртов с полок магазинов.
 
