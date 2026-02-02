Врач предупредила о скрытой опасности прогулок без шапки в мороз

Врач Чернышова: прогулки без шапки в сильные морозы могут привести к облысению

Прогулки без головного убора во время сильных морозов негативно сказываются на состоянии волос. Об этом aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По словам специалиста, привычка гулять без шапки в холодное время года может привести к облысению.

«В морозы обязательно нужно носить шапку. Отказ от головного убора очень плохо сказывается на состоянии волос. Можно облысеть», — предупредила врач.

Она также напомнила, что перед выходом домой зимой необходимо придерживаться правила «трех слоев». В первую очередь нужно надевать тремобелье, вторым слоем должны быть флисовые вещи, а третьим — мембранная куртка и штаны. Благодаря этому удастся защититься от холода и не столкнуться с переохлаждением.

Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев до этого предупреждал, что в холодную погоду следует утеплять все тело, не забывая о руках и ногах. Для этого необходимо выбирать подходящие варежки и обувь. По словам специалиста, нужно отдавать предпочтение ботинкам с широкой подошвой и качественным утеплителем.

