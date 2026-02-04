Размер шрифта
Психолог дал советы, которые помогут быстрее адаптироваться на новой работе

Психолог Самбурский: дневник поможет быстрее адаптироваться на новой работе
Дневник адаптации, а также правильное взаимодействие с коллегами помогут быстрее влиться в новый рабочий коллектив. Об этом «Москве 24» рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

По его словам, в первые недели после трудоустройства не стоит проявлять излишнюю инициативу, если этого не требуется, чтобы идеи не воспринимались как агрессия и желание разрушить нормы. Эксперт посоветовал для начала изучить устоявшиеся правила поведения.

«При этом стоит не упускать ситуации, в которых можно кому-то быть полезным именно в мелочах: дать небольшую подсказку или контакт нужного человека. Таким образом автоматически включается механизм взаимности: тот, кому помогли, захочет помочь в ответ, сделает это с удовольствием и в итоге станет более расположен», — отметил Самбурский.

Психолог посоветовал записывать в дневник адаптации по три полезные вещи, которым успели научиться, каждые последние 10 минут рабочего дня. Можно также помечать те моменты, которые оказались не слишком понятными, чтобы снизить внутренний хаос и напряжение.

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров до этого говорил, что желающим сменить работу россиянам не стоит ориентироваться на якобы выгодные или невыгодные сезоны для увольнения и поиска нового вакантного места. Таких периодов просто нет, поэтому достаточно заранее подготовиться с помощью регулярного мониторинга рынка труда и налаживания связей с потенциальными работодателями.

Ранее HR-эксперт рассказала, в какие месяцы лучше менять работу в 2026 году.
 
