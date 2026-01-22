HR-эксперт рассказала, в какие месяцы лучше менять работу в 2026 году

Наиболее удачными месяцами для поиска работы в 2026 году являются февраль и октябрь. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

Она отметила, что пик сезона на рынке труда настал в январе, когда многие компании сформировали бюджеты, разработали планы развития.

«Кроме того, руководители вернулись из отпусков и готовы проводить собеседования. При этом многие сотрудники решили начать год на новом месте, после того как получили вознаграждения на прежнем. А тем более если премий не было. На их места теперь тоже активно ищут кандидатов», — отметила Лоикова.

По ее словам, хорошим периодом для смены рабочего места считаются март и апрель, поскольку некоторые компании могут не закрыть вакансии в январе-феврале, другие к этому времени решат что-то поменять и так далее. Снижение активности на рынке ожидается в первой половине мая, вторая волна ожидается в сентябре и октябре.

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров до этого говорил, что желающим сменить работу россиянам не стоит ориентироваться на якобы выгодные или невыгодные сезоны для увольнения и поиска нового вакантного места. Таких периодов просто нет, поэтому достаточно заранее подготовиться с помощью регулярного мониторинга рынка труда и налаживания связей с потенциальными работодателями.

