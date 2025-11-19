Ущерб от экономических преступлений в России максимально вырос с 2022 года

«Известия»: ущерб от экономических преступлений в этом году вырос на 20%

Материальный ущерб от экономических преступлений в России достиг максимума с 2022 года. Об этом, ссылаясь на данные МВД РФ, сообщает газета «Известия».

За три квартала нынешнего года он превысил 266 млрд рублей, что на 20% больше прошлогоднего показателя. В январе — сентябре было выявлено 88,7 тыс. экономических преступлений. При этом 68,7% всех махинаций являются тяжкими и особо тяжкими.

По мнению экспертов, размер ущерба от экономических преступлений в России увеличивается в том числе из-за более эффективной деятельности правоохранительных и налоговых органов. Кроме того, современные технологии не только ускоряют и упрощают финансовые операции, но при этом способствуют росту экономической преступности.

В материале отмечается, что большой ущерб макроэкономике и финансовой системе страны наносит вывод средств за рубеж. Так, в первом полугодии нынешнего года через банки за границу было выведено около 8,5 млрд рублей, еще 23,6 млрд было обналичено при помощи сомнительных схем.

24 октября стало известно, что суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО заместителя генерального директора ООО «Экспофорум Интернешнл» по делу о мошенничестве и отмывании денег.

