В Госдуме рассказали о росте крупного взяточничества в России

В России выросло количество преступлений, связанных с получением крупных взяток. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.

«Растет количество преступлений, связанных с большими деньгами. Если мы посмотрим на взяточничество, то увидим, что восемь лет назад — в 2017 году — доля мелкого взяточничества составляла половину от всех взяток, а сейчас — лишь порядка 20%. Остальные 80% — это взятки значительного, крупного и особо крупного размера», — заявил он.

Кроме того, по словам Афонина, в России стали чаще фиксировать коррупционные преступления, совершенные организованными группами и преступными сообществами.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области у экс-борца с коррупцией Андрея Дьякова конфисковали десятки миллионов за взятки.