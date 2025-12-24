На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассказали о росте крупного взяточничества в России

Депутат Афонин: количество значительных и крупных взяток в России достигло 80%
Shutterstock

В России выросло количество преступлений, связанных с получением крупных взяток. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.

«Растет количество преступлений, связанных с большими деньгами. Если мы посмотрим на взяточничество, то увидим, что восемь лет назад — в 2017 году — доля мелкого взяточничества составляла половину от всех взяток, а сейчас — лишь порядка 20%. Остальные 80% — это взятки значительного, крупного и особо крупного размера», — заявил он.

Кроме того, по словам Афонина, в России стали чаще фиксировать коррупционные преступления, совершенные организованными группами и преступными сообществами.

Подробнее о том, что в Госдуме готовят для взяточников в следующем году, — читайте в полном интервью.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области у экс-борца с коррупцией Андрея Дьякова конфисковали десятки миллионов за взятки.

