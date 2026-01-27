Размер шрифта
В Госдуме напомнили о праве работающих пенсионеров на меры поддержки

Депутат Говырин: работающим пенсионерам положены трудовые гарантии и льготы
AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

Российские работающие пенсионеры имеют право на специальные трудовые гарантии и меры поддержки. В их числе, например, возможность взять дополнительный двухнедельный отпуск в течение года без сохранения зарплаты, причем предоставить его по желанию сотрудника работодатель обязан либо частями, либо целиком. Об этом в беседе с RT напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Помимо этого, для работающих пенсионеров предусмотрены два оплачиваемых рабочих дня в году, которые они могут посвятить прохождению диспансеризации, отметил Говырин.

«Даты заранее согласуются, а подтверждение посещения медорганизации обычно оформляется справкой», — пояснил депутат.

Если такой работник решит уволиться по собственному желанию, то здесь действует стандартное правило – сообщить об этом он должен за две недели до ухода. Но если увольнение связано с выходом на пенсию, то дату можно сдвинуть на более близкую, и работодатель должен согласовать это в указанный срок, подчеркнул парламентарий.

В случаях, когда в компании сокращают штат сотрудников, статус пенсионера дает работнику преимущества перед остальными при прочих равных показателях. Причем важно, что из-за возраста человеку не могут отказать в работе или ухудшить для него условия труда, заключил депутат.

Напомним, в России считается незаконным увольнение сотрудников из-за достижения пенсионного возраста. Для предпенсионеров – тех, кому до назначения пенсии осталось пять лет – тоже есть меры защиты. Так, за их увольнение или отказ в приеме на работу из-за возраста предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что некоторых россиян могут обязать вернуть часть пенсии государству.
 
