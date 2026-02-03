Размер шрифта
Общество

Россиянам напомнили о праве на досрочную пенсию при сокращении с работы

Роскачество: некоторые граждане имеют право на досрочную пенсию при сокращении
Пресс-служба АНО «Национальные приоритеты»

Сокращение на работе не является гарантией того, что гражданин имеет право выйти на пенсию досрочно, однако в отношении некоторых работников такое правило все-таки действует. Об этом RT рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

По ее словам, такая возможность есть у предпенсионеров, которым осталось проработать не более двух лет до официального пенсионного возраста. Важно, что речь идет именно о сокращении численности штата или ликвидации предприятия, подчеркнула Ганькина.

После сокращения безработному следует встать на учет в центре занятости и получить статус безработного, пояснила специалист.

«Если центр занятости подтвердит невозможность его трудоустройства, он вправе направить гражданина на досрочное назначение пенсии, — добавила она. — При этом сохраняются общие требования к страховому стажу и индивидуальным пенсионным коэффициентам. Для мужчин и женщин это означает наличие необходимого стажа и минимального количества пенсионных баллов».

Если же в центре занятости человеку нашли подходящую работу, но он просто отказывается на нее выйти, то права на досрочную пенсию у него нет, предупредила эксперт. В каждом конкретном случае, по ее словам, решения принимаются индивидуально, так как зависят от того, правда ли у человека нет возможности трудоустроиться.

Ранее российским пенсионерам напомнили о праве компенсации платы за капремонт.
 
