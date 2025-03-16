В Калмыкии школьник покончил с собой после того, как его избили и унизили на камеру

В Калмыкии возбудили уголовное дело после обнаружения в Сарпинском районе тела подростка. Об этом сообщает региональное управление СК в Telegram-канале.

По данным Baza, 14-летний школьник из села Садовое покончил с собой после того, как старшеклассники избили и унизили его на камеру. Родные мальчика рассказали, что он был спокойным ребенком. Старшеклассники начали над ним издеваться, а учителя, знавшие о происходящем, советовали научиться драться, чтобы постоять за себя.

Telegram-канал пишет, что в начале марта старшие ребята обвинили подростка в том, что он гулял с девушкой, а другим сообщил, что она осталась у него на ночь. За это они избили мальчика, наплевали на него и справили нужду. Свои действия старшеклассники сняли на камеру и отправили другим учащимся. 10 марта подросток узнал о том, что ролик опубликован в сети, когда пришел в учебное заведение. После этого он отправил другу странное сообщение и перестал отвечать на звонки. Его тело обнаружили дома.

В СК отметили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования произошедшего.

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