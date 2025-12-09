Пенсионер погиб во время попытки отбиться от дикой обезьяны дома

В Таиланде 63-летний местный житель Чайпхум Сэ-ын погиб после нападения агрессивной дикой макаки, проникшей в его дом, пишет Daily Mail. Мужчина пытался отбиться от животного, но получил многочисленные раны, одна из которых — глубокий укус в левую ногу — оказалась смертельной.

По данным полиции, обезьяна уже некоторое время терроризировала жителей деревни. Свидетели утверждают, что животное ранее нападало на людей и примерно за 10 дней до инцидента укусило погибшего мужчину за плечо. Тот же примат напал на местную семью, заставив ее покинуть дом.

Тело Чайпхума обнаружил его племянник. На полу находилась большая лужа крови, а сам Сэ-ын был покрыт десятками укусов и царапин. Рядом лежал металлический прут, которым пенсионер, вероятно, пытался защищаться.

Прибывшие полицейские установили, что смерть наступила около трех дней назад — тело уже начало разлагаться. Во время осмотра места происшествия макака была замечена на балках дома, наблюдая за офицерами. Власти сообщили, что ведут поиски опасного примата. На животное наложено распоряжение о ликвидации, поскольку оно представляет угрозу для населения.

