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В Госдуме рассмотрят повышение штрафов за мат до 20 тысяч рублей

ГД РФ рассмотрит поправки в закон о нецензурной лексике в общественных местах
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Депутат Госдумы РФ Александр Аксененко заявил, что поправки об увеличении штрафов за нецензурную речь в общественных местах рассмотрят в конце мая — начале июня. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

Сейчас нецензурная ругань в общественном месте квалифицируется как мелкое хулиганство, за которое можно получить штраф от 500 до 1 тыс. рублей или отправиться в спецприемник на срок до 15 суток. Новые поправки предполагают повышение этой суммы для физических лиц до 20 тысяч рублей.

Также рассматривается возможность признания нецензурной речи в публичном пространстве отдельным правонарушением. Аксененко предлагает кратно увеличить и штрафы для юрлиц, которые организуют концерты исполнителей, использующих мат в своем творчестве.

До этого лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал идею запретить в России мат. Артист выразил готовность платить за нарушения по данному закону.

Ранее в Новосибирске потребовали отменить концерты «Ленинграда» за сквернословие.

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