«Детей надо привлекать к ответственности»: в РФ подростков и их родителей хотят наказывать за мат

Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова в беседе с «Газетой.Ru» предложила штрафовать подростков, которые ругаются матом, и их родителей. Она отметила, что хоть в РФ и существует наказание за нецензурную брань в общественных местах, такие случаи трудно фиксировать и доказывать. Мишонова добавила, что ей нравится опыт Казахстана, где уже применяют такую практику. При этом, как заявили в казахстанском МВД, речь идет не о новой инициативе, а о действующих нормах закона. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в беседе с «Газетой.Ru» предложила ввести в России штрафы для подростков, которые ругаются матом, и их родителей. Подобная практика уже действует в Казахстане — там штрафы грозят подросткам в возрасте от 16 лет и родителям, если ребенку от 14 до 16 лет.

«Мне нравится этот опыт Казахстана. Я бы штрафовала родителей детей начиная с 11 лет , потому что они еще раньше начинают употреблять эти слова, и ставила бы на вид», — отметила омбудсмен.

По словам Мишоновой, хоть в России и существует штраф за нецензурную брать в общественных местах, такие нарушения трудно фиксировать и доказывать. Уполномоченный по правам ребенка также отметила, что раньше нецензурные слова ассоциировались с «асоциальными элементами», а сейчас общество смотрит на проблему «сквозь пальцы». В то же время подростки никого не стесняются и «разговаривают на этом языке».

«Я в позиции, что за нецензурщину детей надо привлекать к ответственности. Если это совсем дети, то это можно и поставить на учет, и провести беседы, и как-то поставить на вид родителям. Можно даже, мне кажется, какой-то штраф наложить, просто чтобы была какая-то административная ответственность, родители понимали»,

— заявила Мишонова.

Она добавила, что нецензурные слова «питают энергию дьявола», поэтому за их использование государство должно наказывать.

«Позиция государства должна быть против нецензурной речи в обществе. И чтобы можно было поставить на вид, и можно было сделать замечание, и можно было бы куда-то написать, нажаловаться, что человек выражается, зафиксировать это видео, аудио, чтобы человека наказали. Я только за это, потому что даже грубые слова, которые не признаны особо нецензурщиной, тоже засоряют наш язык. И однажды мне священник сказал, что эти слова питают энергию дьявола. Когда мы говорим их, произносим их, мы подпитываем энергию дьявола. И нам, особенно сейчас, когда мы воюем, конечно же, надо подумать про это. Нам нельзя это делать, показывать пример детям», — заключила омбудсмен.

Опыт Казахстана

Впервые о том, что в Казахстане начали штрафовать родителей, чьи дети ругаются матом, казахстанские СМИ сообщили 27 июня. Как писал портал Tengrinews.kz, информация об этом начала распространятся в социальных сетях — в частности, в школьных чатах.

Журналисты обратились за разъяснением к правоохранителям. Как рассказал председатель комитета административной полиции МВД Казахстана Кайсар Султанбаев, речь идет не о новой инициативе, а о действующих нормах закона .

«Тот же плевок, тот же окурок, тот же мат — это все нарушение порядка. Имеются нормы, и мы должны их соблюдать. Некоторые говорят: ну и что — плюнул, выматерился, бросил окурок. А потом говорят: «Штрафстан». Но если вы не хотите платить штраф, соблюдайте культуру поведения. В соцсетях чаще всего поднимают эти вопросы те, кто сам нарушает закон. Но большинство у нас законопослушные граждане, и они поддерживают эти нормы», — уточнил он.

По словам Султанбаева, зафиксировать подобные правонарушения могут как на месте, так и с помощью жалоб от граждан или публикаций в СМИ. Согласно закону Казахстана, административная ответственность наступает с 16 лет. Если ребенок младше, то ответственность за него несут родители. Однако, как подчеркнул представитель МВД, полиция подходит к таким ситуациям с пониманием.

«Мы тоже понимаем, если совсем маленький ребенок где-то что-то сказал — мы ограничимся предупреждением, пригласим родителей и скажем: «Вы воспитывайте своего ребенка». Но если юноша 14–15 лет осознанно это делает — тогда нужно принимать меры», — заявил Султанбаев.

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Как уточнил начальник управления ювенальной полиции Асет Оспанов, в этих случаях применяется ст. 127 КоАП Казахстана «Неисполнение обязанностей по воспитанию, образованию, защите прав и интересов ребенка». Штрафы по ней составляют от 5 до 15 МРП (месячный расчетный показатель, в 2025 году составляет 3 932 тенге или примерно 560 рублей).

«Если правонарушение серьезное, возможно применение административного ареста до 5 суток. Но это решает суд — он рассматривает все материалы: характеристику семьи, школьные данные, условия проживания. Решение всегда индивидуальное», — рассказал Оспанов, уточнив, что мера в виде ареста применяется исключительно к родителям.

Штрафы за мат в России

В РФ, согласно Кодексу об административных правонарушениях, нецензурная брань в общественном месте квалифицируется как мелкое хулиганство. За нее можно получить штраф в размере от 500 до 1 тыс. руб. или отправиться в спецприемник на срок до 15 суток . Ответственность по этой статье наступает с 16 лет.

В апреле депутат Госдумы Александр Аксененко сообщил, что вместе с юристами и общественниками подготовил поправки в КоАП, которые ужесточают ответственность за нецензурную брань в общественных местах и в интернете. Парламентарий предлагал увеличить штраф для физлиц до 10 тыс. руб.

В мае Аксененко также предложил сделать использование мата отдельным правонарушением. В середине июля депутат заявил, что законопроект скоро будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Что же касается статьи КоАП за неисполнение родительских обязанностей, то в июле Госдума одобрила увеличение штрафов за ее нарушение: сейчас оно наказывается штрафом от 100 до 500 руб., поправки повышают его до 500–2000 руб. За повторное нарушение грозит штраф в размере от 4 до 5 тыс. рублей или административный арест на срок до пяти суток