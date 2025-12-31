Глава двух районов Казани записал новогоднее поздравление из лифта, в котором застрял перед праздником

Глава двух районов Казани поздравил сограждан с Новым годом из лифта

Глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов застрял в лифте и оттуда записал новогоднее поздравление. Это видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

«31 декабря, время 13.45. А я вот застрял в лифте. Но, надеюсь, меня спасут до Нового года. Пусть все плохое останется в 2025-м», — сказал Салихов.

Спустя полчаса он написал, что его вызволили из лифта.

31 декабря посольство США поздравило россиян с Новым годом.

До этого глава Белого дома Дональд Трамп поздравил президента РФ Владимира Путина с наступающим Новым годом и пожелал россиянам счастья.

Ранее Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом.