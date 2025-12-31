Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Глава двух районов Казани записал новогоднее поздравление из лифта, в котором застрял перед праздником

Глава двух районов Казани поздравил сограждан с Новым годом из лифта
Telegram-канал Альберт Салихов

Глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов застрял в лифте и оттуда записал новогоднее поздравление. Это видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

«31 декабря, время 13.45. А я вот застрял в лифте. Но, надеюсь, меня спасут до Нового года. Пусть все плохое останется в 2025-м», — сказал Салихов.

Спустя полчаса он написал, что его вызволили из лифта.

31 декабря посольство США поздравило россиян с Новым годом.

До этого глава Белого дома Дональд Трамп поздравил президента РФ Владимира Путина с наступающим Новым годом и пожелал россиянам счастья.

Ранее Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+