Глава двух районов Казани записал новогоднее поздравление из лифта, в котором застрял перед праздником

Глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов застрял в лифте и оттуда записал новогоднее поздравление. Это видео он опубликовал в своем Telegram-канале.
«31 декабря, время 13.45. А я вот застрял в лифте. Но, надеюсь, меня спасут до Нового года. Пусть все плохое останется в 2025-м», — сказал Салихов.
Спустя полчаса он написал, что его вызволили из лифта.
31 декабря посольство США поздравило россиян с Новым годом.
До этого глава Белого дома Дональд Трамп поздравил президента РФ Владимира Путина с наступающим Новым годом и пожелал россиянам счастья.
Ранее Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом.