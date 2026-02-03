Педагог дала советы, как общаться со старшим ребенком после рождения младшего

Рождение младшего ребенка нередко становится эмоциональным испытанием для старшего. Поведение первенца может резко измениться из-за ревности на фоне отсутствия эксклюзивного внимания со стороны родителей. Об этом «Известиям» рассказала кандидат педагогических наук, руководитель детского сада «Школа сотрудничества» Анна Замыслова.

По словам эксперта, игнорирование негативных чувств старшего ребенка, которые возникают из-за страха оказаться замененным, может обернуться серьезными проблемами.

«У 20-25% детей наблюдается регресс в развитии: могут вернуться энурез, сосание пальца, «детская» речь. Формируется хроническое чувство брошенности, которое в будущем неизбежно ведет к конфликтным отношениям между детьми», — объяснила она.

Педагог подчеркнула, что основой гармонии в семье с несколькими детьми являются «маленькие эксклюзивные права» старшего ребенка. Родителям следует выделять хотя бы 15–20 минут в день, в которые внимание будет получать только первенец. Благодаря этому страхи и ревность ребенка пойдут на убыль.

Помимо этого, взрослым нужно грамотно реагировать на истерики старшего малыша. Необходимо сохранять спокойствие, не пытаться пристыдить ребенка и не сравнивать его с другими детьми. Не менее важно напомнить о своей любви и вместе найти другие способы выражения эмоций.

Специалист также посоветовала заранее готовить старших детей к пополнению в семье, открыто рассказывая о предстоящих переменах. Это следует делать за 4-5 месяцев до родов. При этом родители должны объяснить, что их любовь не делится, а умножается.

Помимо этого, важно, чтобы помощь старшего ребенка была исключительно добровольной. За любую поддержку с его стороны необходимо выражать искреннюю благодарность.

Психолог Елена Соловьева до этого говорила, что ребенку, рожденному в семье первым, проще добиться успеха, чем средним или младшим детям. По словам эксперта, старший ребенок проще других относятся к критике и легче переносит конкуренцию.

