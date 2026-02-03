Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Педагог дала советы, как общаться со старшим ребенком после рождения младшего

Педагог Замыслова: игнорирование старшего ребенка приводит к серьезным проблемам
Shutterstock

Рождение младшего ребенка нередко становится эмоциональным испытанием для старшего. Поведение первенца может резко измениться из-за ревности на фоне отсутствия эксклюзивного внимания со стороны родителей. Об этом «Известиям» рассказала кандидат педагогических наук, руководитель детского сада «Школа сотрудничества» Анна Замыслова.

По словам эксперта, игнорирование негативных чувств старшего ребенка, которые возникают из-за страха оказаться замененным, может обернуться серьезными проблемами.

«У 20-25% детей наблюдается регресс в развитии: могут вернуться энурез, сосание пальца, «детская» речь. Формируется хроническое чувство брошенности, которое в будущем неизбежно ведет к конфликтным отношениям между детьми», — объяснила она.

Педагог подчеркнула, что основой гармонии в семье с несколькими детьми являются «маленькие эксклюзивные права» старшего ребенка. Родителям следует выделять хотя бы 15–20 минут в день, в которые внимание будет получать только первенец. Благодаря этому страхи и ревность ребенка пойдут на убыль.

Помимо этого, взрослым нужно грамотно реагировать на истерики старшего малыша. Необходимо сохранять спокойствие, не пытаться пристыдить ребенка и не сравнивать его с другими детьми. Не менее важно напомнить о своей любви и вместе найти другие способы выражения эмоций.

Специалист также посоветовала заранее готовить старших детей к пополнению в семье, открыто рассказывая о предстоящих переменах. Это следует делать за 4-5 месяцев до родов. При этом родители должны объяснить, что их любовь не делится, а умножается.

Помимо этого, важно, чтобы помощь старшего ребенка была исключительно добровольной. За любую поддержку с его стороны необходимо выражать искреннюю благодарность.

Психолог Елена Соловьева до этого говорила, что ребенку, рожденному в семье первым, проще добиться успеха, чем средним или младшим детям. По словам эксперта, старший ребенок проще других относятся к критике и легче переносит конкуренцию.

Ранее психолог объяснила, как родителям бороться с замкнутостью ребенка.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!