Психолог объяснила, как родителям бороться с замкнутостью ребенка

Родителям, которые столкнулись с замкнутостью своего ребенка, важно выяснить причину такого поведения и создать условия для того, чтобы он сам захотел поделиться проблемой. Об этом RuNews24.ru рассказала клинический психолог Лидия Иншина.

Она отметила, что дети должны восстанавливаться в одиночестве, однако, при этом сохранять крепкие связи и свои увеличения. К тревожным признакам психолог отнесла отсутствие друзей, интересов, резкую смену аппетита и сна, пренебрежение гигиеной, фразы о бессмысленности.

В этом случае эксперт советует взрослым убедить ребенка, что снаружи безопасно и даже интересно. Так, например, можно предложить провести время вместе и, например, посмотреть его любимый сериал.

«Прямо скажите: «Я вижу, ты сейчас много времени проводишь один. Я понимаю, это может быть нужно. Моя задача — просто быть в доступе. Если захочешь поговорить или просто посидеть рядом — я тут»», — отметила Иншина.

Можно также создать «совет по чрезвычайным ситуациям» для всей семьи и обсуждать все мысли, которые долго тревожат кого-либо. Если это не помогает, стоит обратиться к специалисту.

Клинический психолог, методист Лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова до этого рассказала «Газете.Ru», что дружба подростков с чат-ботами может обернуться проблемами с социализацией, эмоциональной скупостью на личные контакты, закрытостью и зависимостью, также высок риск пропустить опасные для здоровья состояния.

Ранее психолог рассказала о новой субкультуре несовершеннолетних воров.