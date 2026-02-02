Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Психолог объяснила, как родителям бороться с замкнутостью ребенка

Психолог Иншина: родителям важно понять причину замкнутости ребенка
fast-stock/Shutterstock/FOTODOM

Родителям, которые столкнулись с замкнутостью своего ребенка, важно выяснить причину такого поведения и создать условия для того, чтобы он сам захотел поделиться проблемой. Об этом RuNews24.ru рассказала клинический психолог Лидия Иншина.

Она отметила, что дети должны восстанавливаться в одиночестве, однако, при этом сохранять крепкие связи и свои увеличения. К тревожным признакам психолог отнесла отсутствие друзей, интересов, резкую смену аппетита и сна, пренебрежение гигиеной, фразы о бессмысленности.

В этом случае эксперт советует взрослым убедить ребенка, что снаружи безопасно и даже интересно. Так, например, можно предложить провести время вместе и, например, посмотреть его любимый сериал.

«Прямо скажите: «Я вижу, ты сейчас много времени проводишь один. Я понимаю, это может быть нужно. Моя задача — просто быть в доступе. Если захочешь поговорить или просто посидеть рядом — я тут»», — отметила Иншина.

Можно также создать «совет по чрезвычайным ситуациям» для всей семьи и обсуждать все мысли, которые долго тревожат кого-либо. Если это не помогает, стоит обратиться к специалисту.

Клинический психолог, методист Лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова до этого рассказала «Газете.Ru», что дружба подростков с чат-ботами может обернуться проблемами с социализацией, эмоциональной скупостью на личные контакты, закрытостью и зависимостью, также высок риск пропустить опасные для здоровья состояния.

Ранее психолог рассказала о новой субкультуре несовершеннолетних воров.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!