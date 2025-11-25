Россиян предупредили об опасности запущенного насморка

Запущенный насморк может превратиться в хронический синусит, привести к опасным осложнениям и даже стать угрозой для жизни. Об этом в интервью «Радио 1» предупредила врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Людмила Елизарова.
«Главная опасность кроется в анатомии нашего черепа. Околоносовые пазухи расположены в непосредственной близости от глазниц и головного мозга. Если инфекцию из носа не остановить, она может проникнуть глубже и спровоцировать внутричерепные или глазничные осложнения, которые уже представляют прямую угрозу для жизни», — объяснила специалист.
Если насморк не проходит в течение 7 дней, она посоветовала не рисковать и обратиться к врачу.
До этого Елизарова перечислила главные ошибки в лечении насморка. Первая из них — злоупотребление сосудосуживающими препаратами, которые не лечат, а лишь снимают отек, повреждая при этом слизистую оболочку и вызывая привыкание.
Вторая ошибка — бесконтрольное промывание носа. Спреи, по словам эксперта, могут нарушить естественные функции органа и способствовать распространению инфекции в пазухи.
