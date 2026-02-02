Размер шрифта
Вулкан Шивелуч на Камчатке вновь выбросил столб пепла на несколько километров

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 7,5 км
ИВиС ДВО РАН

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 7,5 км над уровнем моря. Об этом сообщили специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.

По данным ученых, эксплозивное событие произошло в 16:50 по камчатскому времени (07:50 мск). Пепловый шлейф протянулся примерно на 36 км в северо-восточном направлении от вулкана.

Как уточнили вулканологи, это уже третий пепловый выброс за сутки. До этого фиксировались выбросы на высоту 6 км и 11 км, после чего объявлялся максимальный — красный — код авиационной опасности.

Сейчас для авиации в регионе установили оранжевый код опасности, который указывает на потенциальную угрозу для местных и международных авиаперевозок.

Вулкан Шивелуч находится примерно в 50 км к северу от поселка Ключи и около 450 км от Петропавловска-Камчатского.

В последний раз камчатские геофизики сообщали, что Шивелуч выбросил столб пепла 28 января. Изначально высота пеплового выброса составила около 7,1 тыс. метров над уровнем моря, но впоследствии увеличилась до порядка 9 тыс. метров.

Ранее в Индонезии произошло извержение вулкана с предпоследним уровнем опасности.
 
