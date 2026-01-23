Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Психолог рассказала, как помочь школьнику адаптироваться к учебе после каникул

Психолог Кононова: помочь ученику адаптироваться к учебе могут объятия
RimDream/Shutterstock/FOTODOM

Многие школьники сталкиваются с трудностями при адаптации к учебному процессу после каникул и праздников. Легче пережить этот период и быстрее привыкнуть к урокам детям могут помочь родители. Об этом kp.ru рассказала психолог-терапевт Анастасия Кононова.

«Дети, особенно малыши, редко симулируют и притворяются: им действительно тяжело адаптироваться, их нервная система перестраивается и мозг буквально работает на пределе возможностей в эти первые дни. Но это не значит, что они сломаются», — объяснила эксперт.

Она подчеркнула, что во время адаптации взрослые должны не давить на ребенка и не игнорировать его. Специалист посоветовала родителям вслух признавать, что ученику тяжело возвращаться в школу. По ее словам, важно убедить ребенка, что со временем это чувство пройдет.

Не менее важно давать школьнику больше телесного контакта. Психолог объяснила, что прикосновения, такие как объятия, снижают уровень кортизола, отвечающего за стресс, и повышают окситоцин. Рекомендуется погладить ребенка по голове, посидеть рядом с ним перед отходом ко сну или подержать его за руку по дороге в школу.

Помимо этого, стоит создать небольшой ритуал возвращения. Например, вечером воскресенья можно вместе с ребенком собрать портфель, составить образы на всю неделю или заранее приготовить любимый завтрак школьника.

Детский психолог Екатерина Ильичева до этого говорила, что у детей может отсутствовать желание учиться и выполнять домашнее задание не только из-за лени, но и из-за страха сделать ошибку, а также из-за трудностей в общении с одноклассниками.

Ранее в Госдуме объяснили цель введения оценки за поведение в школах.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27690751_rnd_9",
    "video_id": "record::26a109dd-48be-4940-883d-83247b4d38f0"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+