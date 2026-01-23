Психолог рассказала, как помочь школьнику адаптироваться к учебе после каникул

Многие школьники сталкиваются с трудностями при адаптации к учебному процессу после каникул и праздников. Легче пережить этот период и быстрее привыкнуть к урокам детям могут помочь родители. Об этом kp.ru рассказала психолог-терапевт Анастасия Кононова.

«Дети, особенно малыши, редко симулируют и притворяются: им действительно тяжело адаптироваться, их нервная система перестраивается и мозг буквально работает на пределе возможностей в эти первые дни. Но это не значит, что они сломаются», — объяснила эксперт.

Она подчеркнула, что во время адаптации взрослые должны не давить на ребенка и не игнорировать его. Специалист посоветовала родителям вслух признавать, что ученику тяжело возвращаться в школу. По ее словам, важно убедить ребенка, что со временем это чувство пройдет.

Не менее важно давать школьнику больше телесного контакта. Психолог объяснила, что прикосновения, такие как объятия, снижают уровень кортизола, отвечающего за стресс, и повышают окситоцин. Рекомендуется погладить ребенка по голове, посидеть рядом с ним перед отходом ко сну или подержать его за руку по дороге в школу.

Помимо этого, стоит создать небольшой ритуал возвращения. Например, вечером воскресенья можно вместе с ребенком собрать портфель, составить образы на всю неделю или заранее приготовить любимый завтрак школьника.

Детский психолог Екатерина Ильичева до этого говорила, что у детей может отсутствовать желание учиться и выполнять домашнее задание не только из-за лени, но и из-за страха сделать ошибку, а также из-за трудностей в общении с одноклассниками.

Ранее в Госдуме объяснили цель введения оценки за поведение в школах.