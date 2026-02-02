Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

При планировании отпуска на текущий год россияне могут отталкиваться от двух основных факторов – выгоды с точки зрения финансов и с точки зрения длительности отдыха. В первом случае рассчитать наиболее подходящий период можно при фиксированном окладе, разделив его на количество рабочих дней, объяснил в беседе с RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Он напомнил, что отпускные выплачиваются в расчете из средней зарплаты за последний год.

«Среднедневной заработок, как правило, если расчетный период отработан полностью, равен сумма, делённая на 12 и делённая на 29,3. В длинных месяцах, где много рабочих дней, один рабочий день весит меньше, и замена части рабочих дней отпускными менее заметна», — пояснил Говырин.

Больше всего рабочих дней в этом году будет в июле – 23, далее следуют апрель, сентябрь, октябрь и декабрь, в которых 22 рабочих дня. По 21 рабочему дню будет в марте, июне, августе. А вот наименее выгодно по деньгам брать отпуск в январе, в котором всего 15 рабочих дней, и в феврале, отметил депутат.

Что касается длительности отпуска, то здесь важно взять его так, чтобы состыковать с выходными или праздниками. По словам Говырина, в плане количества выходных после января лидирует май, в котором россияне отдыхают дважды по несколько дней – с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. В июне также будут дополнительные выходные с 12 по 14 число в честь Дня России.

Так, если взять отпуск между двумя блоками майских выходных, например с 4 по 8 мая, то можно будет отдыхать с 1 по 11 мая. Причем праздники не вычтут из отпускного баланса. Также можно поступить в июне и даже в декабре – если взять отпуск в конце месяца, его можно состыковать с каникулами, которые начинаются с 1 января, заключил парламентарий.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина предупредила, что суды могут отказать работнику в выплате компенсации за многолетние неиспользованные отпуска при увольнении, если будет установлено, что он сознательно отказывался от отдыха. Она подчеркнула, что перенос неиспользованной части ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий год допускается лишь в исключительных случаях, при этом отгулять перенесенные дни необходимо в течение последующих 12 месяцев.

В Госдуме оценили идею не включать выходные в число дней отпуска.