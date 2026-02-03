Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Врач назвала народные методы лечения ОРВИ, которые могут навредить здоровью

Врач Чернышова: чай с имбирем может навредить здоровью при ОРВИ
Valentyn Volkov/Shutterstock/FOTODOM

Народные методы лечения ОРВИ, например, неаккуратное употребление чая с имбирем и ингаляции над вареной картошкой, могут усугубить течение болезни. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, в целом чай с медом или малиновым вареньем может немного улучшить самочувствие больного за счет согревающего эффекта. Однако в напитке содержится большое количество сахара, поэтому от него лучше отказаться пациентам с инсулинорезистентностью и преддиабетом.

Имбирь может быть опасен для людей с гастритами и язвенной болезнью, поскольку он способен сильно раздражать желудочно-кишечный тракт. Продукт также может вызывать резкое снижение артериального давления вплоть до обморока при особой чувствительности, а также спровоцировать сокращение матки, поэтому его стоит исключить на ранних стадиях беременности.

«Что касается такого метода лечения, как ингаляции над кастрюлей с вареной картошкой, то он также может быть опасен. Возникает риск ожога слизистых оболочек верхних дыхательных путей, что впоследствии лишь усугубит состояние и может стать причиной еще большего подъема температуры, если она уже была выше 37 градусов», — добавила Чернышова.

Врач-терапевт, аллерголог, иммунолог Людмила Лапа до этого развеяла мифы об эффективности излюбленных народных методов лечения ОРВИ и гриппа. К примеру, закапывать перекись водорода в нос категорически запрещено, поскольку она может сжечь слизистую, предупредила специалист.

Ранее в Госдуме призвали переводить сотрудников на удаленку во время эпидемий.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!