Врач назвала народные методы лечения ОРВИ, которые могут навредить здоровью

Народные методы лечения ОРВИ, например, неаккуратное употребление чая с имбирем и ингаляции над вареной картошкой, могут усугубить течение болезни. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, в целом чай с медом или малиновым вареньем может немного улучшить самочувствие больного за счет согревающего эффекта. Однако в напитке содержится большое количество сахара, поэтому от него лучше отказаться пациентам с инсулинорезистентностью и преддиабетом.

Имбирь может быть опасен для людей с гастритами и язвенной болезнью, поскольку он способен сильно раздражать желудочно-кишечный тракт. Продукт также может вызывать резкое снижение артериального давления вплоть до обморока при особой чувствительности, а также спровоцировать сокращение матки, поэтому его стоит исключить на ранних стадиях беременности.

«Что касается такого метода лечения, как ингаляции над кастрюлей с вареной картошкой, то он также может быть опасен. Возникает риск ожога слизистых оболочек верхних дыхательных путей, что впоследствии лишь усугубит состояние и может стать причиной еще большего подъема температуры, если она уже была выше 37 градусов», — добавила Чернышова.

Врач-терапевт, аллерголог, иммунолог Людмила Лапа до этого развеяла мифы об эффективности излюбленных народных методов лечения ОРВИ и гриппа. К примеру, закапывать перекись водорода в нос категорически запрещено, поскольку она может сжечь слизистую, предупредила специалист.

