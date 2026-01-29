Врач раскритиковала всем известные народные методы лечения ОРВИ

Врач Лапа посоветовала не делать ингаляцию паром от картофеля при ОРВИ

Врач-терапевт, аллерголог, иммунолог Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» развеяла мифы об эффективности излюбленных народных методов лечения ОРВИ и гриппа. К примеру, закапывать перекись водорода в нос категорически запрещено, поскольку она может сжечь слизистую, предупредила специалист.

«С картошкой та же самая история. Она не лечит, а порой даже наносит ожоги. Вирусам пар от картошки не помешает, а наоборот — тепло разогреет микроциркуляцию. Если развивается бактериальная инфекция, то она только усилится и быстрее опустится в легкие», — отметила Лапа.

Что касается чеснока, он является хорошим средством для профилактики простуды, но в лечебных целях им пользоваться нет смысла, продолжила эксперт.

Вместо народных методов лечения, она посоветовала обращаться к врачу, который подберет необходимую методику лечения.

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов до этого объяснил, как отличить простуду от гриппа.

По его словам, при ОРВИ начинает болеть горло, слезятся глаза и появляется задолженность носа, а для гриппа характерны высокая температура и ломота в мышцах.

