Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Общество

Врач раскритиковала всем известные народные методы лечения ОРВИ

Врач Лапа посоветовала не делать ингаляцию паром от картофеля при ОРВИ
Shutterstock

Врач-терапевт, аллерголог, иммунолог Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» развеяла мифы об эффективности излюбленных народных методов лечения ОРВИ и гриппа. К примеру, закапывать перекись водорода в нос категорически запрещено, поскольку она может сжечь слизистую, предупредила специалист.

«С картошкой та же самая история. Она не лечит, а порой даже наносит ожоги. Вирусам пар от картошки не помешает, а наоборот — тепло разогреет микроциркуляцию. Если развивается бактериальная инфекция, то она только усилится и быстрее опустится в легкие», — отметила Лапа.

Что касается чеснока, он является хорошим средством для профилактики простуды, но в лечебных целях им пользоваться нет смысла, продолжила эксперт.

Вместо народных методов лечения, она посоветовала обращаться к врачу, который подберет необходимую методику лечения.

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов до этого объяснил, как отличить простуду от гриппа.

По его словам, при ОРВИ начинает болеть горло, слезятся глаза и появляется задолженность носа, а для гриппа характерны высокая температура и ломота в мышцах.

Ранее инфекционист назвал главные правила защиты от гриппа с осложнениями.
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп мог стать причиной массовой гибели пациентов в российском психдиспансере. Как от него защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!