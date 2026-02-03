Размер шрифта
Профессор предупредила об опасности бесконтрольного ношения цветных линз

Профессор Шилова: цветные линзы важно подбирать со специалистом
Vink Fan/Shutterstock/FOTODOM

Бесконтрольное ношение цветных линз может спровоцировать язву роговицы и стойкое снижение зрения. Об этом «Москве 24» рассказала профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

По ее словам, декоративные линзы важно покупать после консультации со специалистом в магазине оптики, а не на маркетплейсе. Иначе можно получить механическую травму глаза и повреждения эпителия роговицы.

«При использовании неподходящих линз человек может сначала чувствовать дискомфорт, сухость, покраснение и снижение качества зрения к вечеру. Но дальше сценарий становится клинически серьезным: начинается эрозия, затем – инфекционный кератит, язва роговицы, рубцевание ткани и стойкое снижение зрения. Иногда это требует длительного лечения и хирургии», — предупредила Шилова.

Врач добавила, что в некачественных изделиях могут содержаться опасные компоненты, которые способны вызвать аллергические реакции. Отдельную опасность представляют мелкие частицы, например пыль и ворс, которые иногда находятся в растворе или на самой линзе. Это также может спровоцировать механическое повреждение при попадании в глаз, заключила эксперт.

Врач-офтальмолог, офтальмохирург «СМ-Клиника» Светлана Миргородская до этого рассказала «Газете.Ru», что носить мягкие контактные линзы на морозе, в том числе сильном, безопасно, однако важно использовать слезозаместительные капли.

Ранее носителей контактных линз предупредили об опасной болезни.
 
