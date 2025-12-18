На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Косметолог рассказала, как ухаживать за кожей лица зимой

Косметолог Омарова: зимой в уходе за кожей стоит использовать крема с керамидами
Shutterstock/Zigres

В зимний период к уходу за кожей необходим особый подход, поскольку из-за холода и сухого воздуха она обезвоживается и становится чувствительнее. В это время важно не забывать о глубоком увлажнении и питании. Об этом «Известиям» рассказала врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник доктора Омарова Зарема Омарова.

Эксперт объяснила, что в холодное время года в уходе стоит использовать крема и сыворотки с керамидами, гиалуроновой кислотой, глицерином. Людям с проблемной кожей и тем, кто столкнулся с возрастными изменениями, нужны средства с кислотами, а также с ретинолом.

По словам косметолога, зимой нельзя пренебрегать и защитой от прямых солнечных лучей. Для этого необходимо использовать санскрин с SPF 30 или выше. А в холодную и ветреную погоду перед выходом на улицу важно наносить защитные крема или средства с антиоксидантами.

Тем, у кого сбалансированное состоянии кожи лица, специалист посоветовала делать аппаратные процедуры. Однако она предупредила, что они работают за счет повреждения покрова, поэтому реабилитация будет сопровождаться синяками, отеками и шелушениями.

«Глубокое увлажнение обеспечивается также аппаратными методиками и мезотерапией. Кожа глубоко увлажняется, повышается ее качество, стимулируются процессы регенерации и обновления. Липолитики же помогают разрушить жировые клетки и незаменимы для быстрой коррекции объема», — добавила косметолог.

Помимо этого, по ее словам, в новогодние каникулы можно сделать лазерное омоложение, выравнивающее рельеф кожи, сокращающее поры и разглаживающийся морщины. RF-лифтинг и ультразвуковой SMAS-лифтинг будут эффективнц для стимулирования выработки коллагена и эластина, а также подтягивания контуров лица и уменьшения жировых отложений в определенных местах. А фотоомоложение поможет избавиться от пигментации, выравнять тон кожи и удалить поверхностные сосудистые звездочки.

Ранее врачи назвали способы, которые помогут в борьбе с целлюлитом.

