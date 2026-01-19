Размер шрифта
Онколог рассказал, какие продукты увеличивают риск развития рака

Онколог Черемушкин: риск развития рака увеличивается из-за чрезмерно жирной еды
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Регулярное употребление чрезмерно жирной или острой еды увеличивает риск развития рака. Об этом в разговоре с aif.ru предупредил кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.

«Прямого онкогенного воздействия у продуктов нет. Но риски растут через возникшую хроническую воспалительную реакцию, которая может развиться от непривычной или так называемой вредной еды — чрезмерно жирной, острой», — предупредил специалист.

По его словам, в результате любого воспаления происходит изменение тканей, а также появляются клетки с потенциалом бесконтрольного деления.

На пищеварительной системе негативно отражается систематическое употребление фастфуда. Врач объяснил, что такая пища провоцирует воспалительные процессы, являющиеся фактором риска для рака. Он подчеркнул, что в составе этой еды есть переработанные вторичные и третичные продукты с канцерогенными веществами.

При этом любая жирная пища нарушает работу печени, поджелудочной железы и других органов, добавил эксперт.

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов до этого говорил, что употребление острой еды может навредить желудочно-кишечному тракту, поэтому важно есть такую пищу осторожно. По его словам, особенно внимательно к острым продуктам необходимо относиться пациентам с хроническими заболеваниями.

Ранее россиян предупредили, как рак желудка может годами маскироваться под гастрит.

