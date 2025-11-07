На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые предупредили об опасном вирусе, маскирующемся под обычную простуду

JAMA: респираторно-синцитиальный вирус не менее опасен, чем грипп и COVID-19
true
true
true
close
V2505/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Сингапурской генеральной больницы предупредили, что респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), часто принимаемый за обычную простуду, может вызывать тяжелые осложнения и по степени опасности сопоставим с гриппом и COVID-19. Работа опубликована в журнале JAMA Network Open.

Ученые из программы PREPARE (Program for Research in Epidemic Preparedness And REsponse) проанализировали данные десятков тысяч госпитализаций по поводу РСВ, гриппа и COVID-19. Во всех случаях тяжесть заболевания при РСВ оказалась сопоставимой или выше, чем при других вирусных инфекциях.

«Около 5–10% пациентов с симптомами простуды на самом деле заражены РСВ. Хотя этот вирус встречается реже, чем грипп или коронавирус, его последствия могут быть столь же серьезными», — отметил ведущий автор исследований, инфекционист Иэн Ви.

В первом исследовании, охватившем почти 13 тысяч госпитализаций, около 5% пациентов с РСВ умерли в течение 28 дней после поступления в больницу. У таких пациентов отмечалась более высокая смертность и частота попадания в реанимацию по сравнению с больными гриппом. По тяжести течения РСВ оказался сопоставим с COVID-19 у пациентов, ранее получивших бустерную прививку от коронавируса.

Второе исследование показало, что у каждого десятого пациента с РСВ развиваются острые сердечно-сосудистые осложнения — аритмии, инсульт, тромбоз или сердечная недостаточность. Этот показатель оказался выше, чем у госпитализированных с COVID-19 или гриппом.

Третье исследование (около 83 тысяч взрослых и 24 тысяч детей) выявило, что у переболевших РСВ взрослых риск сердечно-сосудистых и неврологических осложнений сохраняется до 300 дней после болезни.

Наибольшую опасность РСВ представляет для маленьких детей, пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом. У них вирус чаще вызывает воспаление легких и дыхательную недостаточность.

«Наши исследования показывают: и у детей, и у пожилых пациентов РСВ может привести к серьезным краткосрочным и долгосрочным осложнениям. Людям из групп риска стоит обсудить профилактику с врачом», — подчеркнул доктор Ви.

Эксперты напоминают: защититься от РСВ и других респираторных вирусов можно, соблюдая гигиену рук, избегая контактов при болезни и ношением маски при симптомах простуды.

Ранее в России создали таблетку «от всех вирусов».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами