Врач рассказал, как передается оспа обезьян

Врач Болибок: оспа обезьян передается через тесный физический контакт
Reuters

Оспа обезьян передается через тесный физический контакт с зараженным человеком — при соприкосновении кожи с кожей. Об этом Pravda.Ru рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, болезнь начинается с повышения температуры, слабости и недомогания. После этого на коже появляются характерные пузырьковые высыпания, похожие на герпес.

«Состояние может ухудшаться, повышается температура, развивается лихорадка. Лечение в таких случаях проводится симптоматическое, поскольку специфических препаратов от этой инфекции пока нет», — рассказал Болибок.

31 января Baza писала, что в Подмосковье двух человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян. По данным Telegram-канала, в больницу обратился мужчина с высыпаниями на лице. Он болеет около пяти дней, температура поднималась до 39°C. Кроме этих симптомов, мужчина ВИЧ-инфицированный и в прошлом перенес сифилис. Врачи поставили ему предварительный диагноз «оспа обезьян» и поместили в домодедовскую больницу.

На этом фоне вирусолог Алексей Аграновский в комментарии «Осторожно, Москва» исключил распространение оспы обезьян в столичном регионе.

Ранее в Госдуме рассказали, опасна ли для России оспа обезьян.
 
