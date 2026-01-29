Врач рассказала, какую пользу для здоровья приносят прогулки

Регулярные прогулки помогут повысить продуктивность, а также поддержать ясность мышления, активность и устойчивость к стрессу. Об этом Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

«Без достаточного количества кислорода организм работает не в полную силу. Прежде всего это отражается на умственной деятельности — становится труднее сосредоточиться и сохранять продуктивность. Для нормальной работы мозга и мышц необходимо регулярно бывать на свежем воздухе, поскольку в закрытых помещениях уровень кислорода всегда ниже», — пояснила эксперт.

По ее словам, так можно получить и необходимую физическую нагрузку. Активность позволит улучшить работу сердца, будет способствовать нормализации уровня сахара в крови и укреплению иммунной системы. Чернышова посоветовала проводить на улице хотя бы 15-20 минут в день.

Исследование, опубликованное в журнале The Lance, до этого показало, что добавление всего пяти минут физической активности в день в виде прогулок может продлевать жизнь. Исследование охватило 135 тысяч человек со средним возрастом около 63 лет из Норвегии, Швеции, США и Великобритании. Участники в течение восьми лет носили акселерометры для точного отслеживания уровня физической активности. На момент начала наблюдений ни у кого из них не было хронических заболеваний или серьёзных проблем с подвижностью.

