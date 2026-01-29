Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус Нипах
Общество

Врач рассказала, какую пользу для здоровья приносят прогулки

Врач Чернышова: прогулки помогают повысить продуктивность
Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Регулярные прогулки помогут повысить продуктивность, а также поддержать ясность мышления, активность и устойчивость к стрессу. Об этом Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

«Без достаточного количества кислорода организм работает не в полную силу. Прежде всего это отражается на умственной деятельности — становится труднее сосредоточиться и сохранять продуктивность. Для нормальной работы мозга и мышц необходимо регулярно бывать на свежем воздухе, поскольку в закрытых помещениях уровень кислорода всегда ниже», — пояснила эксперт.

По ее словам, так можно получить и необходимую физическую нагрузку. Активность позволит улучшить работу сердца, будет способствовать нормализации уровня сахара в крови и укреплению иммунной системы. Чернышова посоветовала проводить на улице хотя бы 15-20 минут в день.

Исследование, опубликованное в журнале The Lance, до этого показало, что добавление всего пяти минут физической активности в день в виде прогулок может продлевать жизнь. Исследование охватило 135 тысяч человек со средним возрастом около 63 лет из Норвегии, Швеции, США и Великобритании. Участники в течение восьми лет носили акселерометры для точного отслеживания уровня физической активности. На момент начала наблюдений ни у кого из них не было хронических заболеваний или серьёзных проблем с подвижностью.

Ранее ученая рассказала, как уберечь себя в сильные морозы.
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!