Дело об убитом младенце: калининградским врачам снова вынесли приговор

Врачей из Калининграда приговорили к 9 и 9,5 года колонии за убийство младенца

Московский областной суд второй раз пересмотрел приговор по резонансному делу об убийстве недоношенного младенца в калининградском роддоме. Подсудимым врачам Белой и Сушкевич огласили то же наказание, что и три года назад, — 18,5 года колонии на двоих. Им зачтут время содержания под стражей и домашним арестом. Сторона защиты назвала приговор незаконным и заявила о планах его обжаловать — адвокаты намерены «снова и снова проходить путь до Президиума Верховного суда».

Калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую снова приговорили к 9 и к 9,5 года лишения свободы в колонии общего режима по делу об убийстве недоношенного младенца в роддоме. Такое решение принял Московский областной суд.

Белой и Сушкевич также ограничили свободу на полтора года и запретили заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет после освобождения. В ходе прений сторон о таком же наказании просил прокурор.

Кроме того, с подсудимых взыскали по 1 млн рублей в рамках возмещения морального вреда и по 247 тысяч рублей за судебные издержки.

30 июля коллегия присяжных признала Белую виновной в организации убийства новорожденного (часть 3 статьи 33, пункт «в» части 2 статьи 105 УК), а Сушкевич — в непосредственном совершении этого преступления.

Подсудимые вину не признали.

Что произошло в роддоме?

6 ноября 2018 года в калининградском роддоме № 4 27-летняя гражданка Узбекистана Замирахон Ахмедова на 24-й неделе беременности родила мальчика весом 714,5 г. После рождения ребенка перевели в палату интенсивной терапии, а для оказания помощи в роддом приехала бригада из регионального перинатального центра: медсестра и анестезиолог-реаниматолог (неонатолог) Элина Сушкевич. Однако вызвали бригаду не сразу после родов, а спустя какое-то время.

Исполняющая обязанности главврача Белая была уверена, что мальчик не выживет. Она, по данным СК России, хотела сэкономить ресурсы медучреждения, которые были бы направлены на поддержание жизнеобеспечения новорожденного, а негативная статистика могла «негативно повлиять на ее дальнейшее назначение на должность главного врача». По версии СК, для совершения убийства новорожденного мальчика Белая привлекла Сушкевич , прибывшую в составе реанимационной бригады. С ней она предварительно обсудила способ убийства ребенка.

Сушкевич заявляла позже, что у младенца были шок, артериальное давление примерно в два раза ниже, чем у обычного новорожденного, низкая температура тела и тяжелая анемия. Назначенные приехавшим неонатологом препараты и «лечебные действия» не сработали: состояние мальчика только ухудшалось. Спустя шесть с половиной часов после рождения его сердце остановилось.

«По указанию Белой Сушкевич ввела смертельную дозу лекарственного препарата «Магния сульфат» новорожденному, в результате чего наступила его смерть», — заявляли в СК.

Чтобы скрыть факт убийства, в историю родов внесли ложные сведения о том, что причиной гибели младенца стала интранатальная смерть (смерть плода, наступившая во время родов).

Уголовное дело в отношении Белой и Сушкевич возбудили в июне 2019 года. Во время следствия они находились под домашним арестом. Последовал широкий общественный резонанс. На защиту фигурантов встали многие врачи, включая главу национальной медицинской палаты Леонида Рошаля, который лично посещал судебные заседания. Они высказывали сомнения в наличии у Белой и Сушкевич мотивов для совершения убийства.

«Не убивала, а спасала»

Адвокат Вячеслав Жуковский, представляющий интересы Сушкевич, заявил РИА Новости, что сторона защиты намерена «обжаловать приговор, так как считаем его незаконным, при необходимости снова дойдем до президиума Верховного суда».

Белой и Сушкевич зачтут время содержания под стражей и домашним арестом. По подсчетам Жуковского, это примерно 5 лет и 10 месяцев из всего срока лишения свободы.

Адвокат подчеркнул, что их не устраивает перспектива условно-досрочного освобождения. Задача состоит в том, чтобы доказать, что Сушкевич «не убивала, а спасала младенца, но по объективным причинам не смогла этого сделать».

Его коллега Камиль Бабасов добавил, что этот судебный процесс «был не до конца объективен» .

«Стороне защиты не позволили [предъявить] полную информацию доказательств в процессе, поэтому мы, конечно, намерены подавать апелляцию», — сказал он.

Пять лет разбирательства

Слушания по делу начались в 2020 году. В декабре Калининградский областной суд на основе вердикта присяжных оправдал врачей Белую и Сушкевич, но прокуратура обжаловала это решение.

В мае 2021-го Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил решение суда и направил дело на пересмотр. В июне Верховный суд по просьбе Генеральной прокуратуры перенес рассмотрение дела в Подмосковье.

В октябре того же года Московский областной суд поместил фигурантов в СИЗО. Рошаль призывал отпустить врачей из-под стражи и говорил о готовности сесть в СИЗО вместо них.

В сентябре 2022 года Московский областной суд на основе вердикта присяжных приговорил врачей к 9 и 9,5 года колонии общего режима и запретил работать по профессии в течение трех лет после освобождения.

В 2024-м Верховный суд отправил дело на пересмотр, оно снова вернулось в Московский областной суд. В марте 2025-го начался новый процесс.