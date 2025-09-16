ТАСС опубликовал аудио распоряжения врача Белой умертвить младенца

Калининградский врач Елена Белая, признанная судом виновной в убийстве недоношенного младенца, лично отдала распоряжение умертвить ребенка. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на аудиозапись разговора Белой с персоналом, подлинность которой подтвердил источник в правоохранительных органах.

«Зачем вы женщине сказали, что он [ребенок] живой? Когда он у вас был вообще никакой! Почему вы не доложили заведующей? <…> Значит, скажете, умер при перевозке или что хотите, то и говорите!» — говорит Белая на записи.

Как установило следствие, после этого она пришла в палату интенсивной терапии роддома и убедила врача-анестезиолога-реаниматолога Элину Сушкевич прекратить оказание помощи новорожденному и ввести препарат, подавляющий жизненные функции, что та и сделала. Кроме того, по данным следствия, Белая под угрозой увольнения вынудила подчиненных внести в медицинские документы ложные сведения о том, что ребенок родился мертвым.

Елену Белую, бывшую исполняющую обязанности главного врача калининградского роддома №4, и Элину Сушкевич, реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра, обвиняют в убийстве недоношенного ребенка. По версии следствия, в 2018 году они ввели младенцу летальную дозу сульфата магния.

В декабре 2020 года присяжные оправдали медиков, так как сочли недоказанным сам факт совершения преступления. При этом позднее решение было отменено, дело направили на повторное рассмотрение в Мособлсуд.

Позднее коллегия присяжных заседателей после повторного рассмотрения дела признала врачей Белую и Сушкевич виновными в убийстве ребенка в городском роддоме.

В августе текущего года Московский областной суд второй раз пересмотрел приговор по делу об убийстве недоношенного младенца. Подсудимым Белой и Сушкевич огласили то же наказание, что и три года назад, — 18,5 года колонии на двоих.

Ранее СМИ писали об анестезиологе, который провоцировал инфаркты у пациентов, чтобы показать навыки реанимации.