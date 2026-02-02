Российским пенсионерам напомнили о праве компенсации платы за капремонт

Некоторые российские пенсионеры имеют право получить компенсацию взносов за капремонт, которые обязаны вносить все собственники жилья. Об этом в беседе с RT напомнил депутат Госдумы Александр Якубовский.

В зависимости от условий размер возмещения может варьироваться. Так, неработающие пенсионеры в возрасте от 70 до 79 лет могут получить 50% от взноса за капремонт, а тем, кому больше 80 лет, полагается 100%-ная компенсация, отметил депутат. Он подчеркнул, что эта мера поддержки распространяется только на случаи, когда речь идет о собственнике единственной квартиры, который зарегистрирован и проживает в ней.

«Также учитывается состав проживающих: если вместе с пенсионером зарегистрированы трудоспособные граждане, право на компенсацию может отсутствовать», — отметил Якубовский.

Размер компенсации также зависит от региона – в каждом субъекте установлены свои нормативы площади жилья. Если площадь квартиры их превышает, то за эту разницу плата капремонта не возмещается. Причем речь идет именно о компенсации, а не о полном освобождении платы, подчеркнул парламентарий. Это значит, что пенсионер по-прежнему обязан вносить оплату в полном объеме, а затем может вернуть эту сумму, обратившись в органы соцзащиты., МФЦ или подав заявление на «Госуслугах».

«Порядок предоставления компенсации и перечень документов могут незначительно отличаться в зависимости от региона», — заключил депутат.

До этого сенатор Игорь Мурог также напомнил, что российские российские пенсионеры имеют право получить компенсацию средств, затраченных на поездку к месту отдыха, расположенному на территории страны. В этом году эта мера поддержки распространяется на неработающих пенсионеров, которые живут в районах Крайнего Севера или приравненных к ним территориях, пояснил он.

Ранее в Госдуме предложили установить единый прожиточный минимум для пенсионеров.