Российским пенсионерам напомнили о праве на бесплатную поездку к месту отдыха

Некоторые российские пенсионеры имеют право получить компенсацию средств, затраченных на поездку к месту отдыха, расположенному на территории страны. В этом году эта мера поддержки распространяется на неработающих пенсионеров, которые живут в районах Крайнего Севера или приравненных к ним территориях, рассказал RT сенатор Игорь Мурог.

Данной категории россиян расходы на поездку возмещает Соцфонд. Получить средства пенсионеры имеют право за дорогу в обе стороны, но стоимость не должна быть выше проезда в плацкарте или эконом-классе самолета, отметил член Совфеда.

Для работающих жителей Севера такие компенсации также могут предусматриваться со стороны работодателя, водиться региональными властями, добавил сенатор.

«В некоторых субъектах размер возмещения достигает 100% стоимости проезда, однако такая практика не носит общей обязательной силы и зависит от бюджетных возможностей регионов или предприятий на местах, — предупредил Мурог. --Таким образом, универсальной федеральной массовой льготы на оплату отпускного проезда по России на данный момент не существует».

До этого депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил, что работающие пенсионеры имеют право на специальные трудовые гарантии и меры поддержки. В их числе, например, возможность взять дополнительный двухнедельный отпуск в течение года без сохранения зарплаты, причем предоставить его по желанию сотрудника работодатель обязан либо частями, либо целиком.

