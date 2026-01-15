Тренер дала советы, как подготовиться к свиданию на катке

Зимой многие пары отправляются на романтические свидания на катке. Для того чтобы такое времяпрепровождение прошло идеально и было безопасным, важно заранее к нему подготовиться. Об этом Life рассказала старший тренер, преподаватель по фигурному катанию на коньках сети ледовых комплексов «Чемпион» Татьяна Шилина.

Специалист посоветовала выбирать для свидания крытый ледовый каток, поскольку в таких местах идеальное качество льда и комфортная температура.

Важно не забывать, что на любом катке необходимо соблюдать правила массового катания. По словам тренера, обычно движение происходит по кругу, при этом против часовой стрелки. Следует ехать в спокойном темпе, не выбиваясь из общего потока и не пытаясь тянуть партнера за руки. Также нужно избегать резких поворотов, которые могут стать причиной столкновений. Тем, кто хочет поехать быстро, эксперт посоветовала заранее освоить торможение на маленькой скорости.

«Одежду для катания лучше выбирать достаточно теплую и мягкую, чтобы было комфортно двигаться и в случае падения — мягко упасть», — отметила специалист.

Она добавила, что тем, кто не уверен в своих навыках, до свидания можно обратиться за помощью к тренеру. Профессионал научит правильно ездить, благодаря чему во время встречи с партнером получится чувствовать себя уверенно.

