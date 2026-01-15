Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Тренер дала советы, как подготовиться к свиданию на катке

Тренер Шилина: для свидания лучше выбирать крытый ледовый каток
mos.ru

Зимой многие пары отправляются на романтические свидания на катке. Для того чтобы такое времяпрепровождение прошло идеально и было безопасным, важно заранее к нему подготовиться. Об этом Life рассказала старший тренер, преподаватель по фигурному катанию на коньках сети ледовых комплексов «Чемпион» Татьяна Шилина.

Специалист посоветовала выбирать для свидания крытый ледовый каток, поскольку в таких местах идеальное качество льда и комфортная температура.

Важно не забывать, что на любом катке необходимо соблюдать правила массового катания. По словам тренера, обычно движение происходит по кругу, при этом против часовой стрелки. Следует ехать в спокойном темпе, не выбиваясь из общего потока и не пытаясь тянуть партнера за руки. Также нужно избегать резких поворотов, которые могут стать причиной столкновений. Тем, кто хочет поехать быстро, эксперт посоветовала заранее освоить торможение на маленькой скорости.

«Одежду для катания лучше выбирать достаточно теплую и мягкую, чтобы было комфортно двигаться и в случае падения — мягко упасть», — отметила специалист.

Она добавила, что тем, кто не уверен в своих навыках, до свидания можно обратиться за помощью к тренеру. Профессионал научит правильно ездить, благодаря чему во время встречи с партнером получится чувствовать себя уверенно.

Ранее эксперт объяснил, почему лучше знакомиться и ходить на свидания в январе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27626143_rnd_2",
    "video_id": "record::29464b8f-cbcd-4c60-809a-e4c4299a5ea3"
}
 
Теперь вы знаете
Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+