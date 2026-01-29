Размер шрифта
Юрист рассказала, кто обязан очищать подоконники от снега

Юрист Абрикосова: убирать снег с личного козырька должен собственник
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Очищать от снега личные подоконники и козырьки, которые не относятся к общедомовому имуществу, должны собственники. Об этом mk.ru рассказали эксперт в области ЖКХ Павел Степура и юрист Ольга Абрикосова.

Степура объяснил, что жильцы должны самостоятельно счищать снег с подоконников, кондиционеров и другого личного имущества, не относящегося к общедомовому и установленного самовольно. Если же лед или снег упадет с такого элемента, ответственность за повреждение имущества и за вред здоровью других людей понесет собственник жилья.

«Если козырек балкона не был предусмотрен проектом дома и был установлен собственником квартиры самостоятельно, то в этом случае он несет полную ответственность за содержание и безопасность козырька, включая очистку от снега и наледи, а также за весь ущерб, который может быть причинен их сходом или при очистке», — подчеркнула Абрикосова.

По словам юриста, если в итоге из-за снега, упавшего с чужого подоконника, пострадает человек, разбирательство будет проводить следствие. Сотрудники будут искать свидетелей произошедшего, а также изучать данные с камер видеонаблюдения, установленных на улице.

До этого специалисты Роскачества говорили, что снег в городе должны регулярно убирать организации, которые отвечают за конкретную территорию. Если это дворы или тротуары рядом с многоквартирными домами, то за их состояние несет ответственность либо управляющая компания, либо ТСЖ.

Ранее россиянам рассказали, что делать при травме из-за неочищенных дорог во дворе.
 
