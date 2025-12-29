Размер шрифта
Психолог рассказала, в каком возрасте закладываются основы самооценки

Основы самооценки закладываются в раннем детстве. В этот период ребенок уже на подсознательном уровне понимает, на что может претендовать в жизни. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила психолог Елена Соловьева.

«Ребенок в детстве обучается думать, какой он. <...> Насколько я ценен, насколько я имею право, на что я могу претендовать, какой должен быть у меня уровень амбиций, могу ли бросить вызов этому миру или должен сидеть и не отсвечивать. <...> Ребенок обучается этому, и во взрослом возрасте это продолжает», — пояснила специалист.

Эти модели поведения складываются в определенный сценарий, на основе которого человек реагирует на различные жизненные обстоятельства, добавила она.

Психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин до этого говорил, что постоянное чувство неуверенности является одним из признаков низкой самооценки.

По его словам, такие люди постоянно сомневаются в своих силах и возможностях, а также сравнивают себя с другими. Кроме того, они могут ощущать, что у них нет чего-то важного. К другим признакам психолог отнес избегание публичных выступлений, страх осуждения, чувство скованности и дискомфорта в новой среде.

Ранее россиян предупредили об опасности перфекционизма и повышенной требовательности к себе.
