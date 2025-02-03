Недостаток солнца зимой может усугубить панические атаки

Панические атаки — одна из самых частых причин обращения россиян к психологу. И ближе к завершению зимы количество пациентов с такой проблемой все увеличивается. Как связаны приступы паники с дефицитом солнечного света и чем можно себе помочь, «Газете.Ru» рассказал Геннадий Гуревич, д.м.н., врач-психиатр психиатрической клиники «ПроМед».

Согласно клиническим рекомендациям Минздрава РФ, паническая атака — это кратковременный эпизод интенсивной тревоги с внезапным началом. Она достигает максимума в течение нескольких минут и сопровождается беспокойством, страхом смерти, потери контроля в сочетании с выраженными неприятными телесными ощущениями: учащенным сердцебиением, одышкой, потливостью, головокружением, тремором и другими.

«Чаще всего панические атаки являются симптомом одного из видов тревожных расстройств (генерализованного, социального или панического, а также агорафобии, ПТСР и других). По данным Всемирной организации здравоохранения, тревожными расстройствами страдает примерно 4% мирового населения, что составляет более 300 миллионов человек. Основными причинами развития панических атак считаются: личностные особенности, а также социальные, генетические и физиологические факторы. Влияние солнечного света на частоту и продолжительность панических атак не связано только с одной причиной», — объяснил он.

По словам врача, недостаток ультрафиолета приводит к дефициту витамина D, что вызывает расстройства настроения и поведения, наносит прямой ущерб здоровью мозга. Компенсация дефицита витамина D существенно облегчает лечение расстройств настроения.

«Метаболизм серотонина в мелатонин осуществляется шишковидной железой и происходит лишь при дневном свете. Его дефицит приводит к нарушению регуляции мелатониновой и серотониновой систем, провоцируя расстройства настроения. Это может вызывать учащение и удлинение панических атак. Кроме того, солнечный свет влияет на мозговой кровоток — это наблюдение ученых нашло свое применение в фототерапии недоношенных детей и светотерапии депрессивных пациентов», — добавил эксперт.

При укорочении светового дня большую часть времени на улице — по пути на работу/учебу — люди проводят в темное время суток. Это может спровоцировать усиление тревожности: в темноте у человека естественным образом нарастает общая настороженность.

«Чтобы компенсировать отсутствие солнечного света, больше времени проводите на улице в дневное время, особенно в солнечные дни. Но даже в пасмурные дни сквозь тучи организм получает ультрафиолет. Также рекомендуется работать в месте, максимально освещенном естественным светом: в офисе или дома выбирайте рабочий стол у окна, дома обустройте рабочее место в самой светлой комнате также напротив окна. Необходимо разнообразить пищевой рацион включением продуктов растительного и животного происхождения, содержащих витамин D. Также не стоит забывать, что физическая активность повышает уровень серотонина. Полезно посещение солярия, а также ультрафиолетовые светильники и специальные лампы для светотерапии», — рекомендовал врач.

В идеальном мире был бы желателен отпуск в течение 7-10 дней каждые полтора-два месяца зимы — в странах пляжного отдыха или на высокогорных курортах с высоким уровнем ультрафиолета. Но даже простые рекомендации, озвученные выше, значительно помогут снизить последствия дефицита солнечного света.

«Панические атаки — диагноз исключения. При возникновении первых симптомов стоит посетить врача-терапевта (или невролога, в зависимости от того, что беспокоит пациента). Скорее всего понадобится пройти обследование, чтобы исключить наличие заболеваний. Если патологий не обнаружат, для диагностики и лечения панических атак следует обратиться к психиатру или психотерапевту», — резюмировал он.

Ранее россиян предупредили, как БАДы и витамины могут загубить организм.