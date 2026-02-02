Эксперт предупредил россиян о минусах переезда в загородный дом

В Госдуме заявили об оттоке молодых людей из городов в загородные дома деревень и садовых товариществ. Однако перед тем, как решиться на такой переезд, следует учесть все плюсы и минусы жизни в частном доме, включая отдаленность соцобъектов и необходимость дополнительных затрат, предупредил в беседе с НСН член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

По его мнению, до тенденции пока далеко – встречаются лишь частные случаи, когда россияне решаются бросить городскую жизнь. Что касается СНТ, то они стали привлекательнее для граждан на фоне того, что там можно прописаться, причем зачастую дешевле – в зависимости от того, какой это дом и где он находится, подчеркнул специалист.

«Переезд в загородную недвижимость сегодня актуален для человека в 35 лет и старше, когда у него уже есть дети, — считает Барсуков. — Чтобы молодежь рванула за город, должен быть особенный менталитет у человека. Например, если он не любит тусовки».

Для жизни в загородном доме также «нужны руки или дополнительные деньги», подчеркнул эксперт. В частных домах периодически что-то выходит из строя или ломается, причем если в квартире за это отвечают ответственные стороны, то в своем доме все в руках жильцов, так как часто даже отопление в домах не центральное. Кроме того, неудобно переезжать в деревню или СНТ семьям с детьми – даже если неподалеку есть детсад и школа, нужны учреждения допобразования, заключил риелтор.

Напомним, о том, что в России наблюдается массовый отток молодых семей из мегаполисов в дачные поселки, сообщал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Среди причин он назвал распространенность удаленки, желание родителей воспитывать детей в экологичной среде, а также доступность домов в садовых товариществах. При этом большое количество желающих уехать из городов в поселки сильно повысило нагрузку на инфраструктуру, в связи с чем на это нужно направлять дополнительные силы и средства, подчеркнул парламентарий.

Ранее в России спрогнозировали рост цен на жилье в регионах из-за оттока россиян в провинцию.