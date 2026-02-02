В Госдуме объяснили массовый переезд россиян из городов в дачные поселки

В России наблюдается массовый отток молодых семей из мегаполисов в дачные поселки. Среди причин – желание родителей воспитывать детей в экологичной среде, а также доступность домов в садовых товариществах, объяснил в беседе с RT депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Огромную роль играет и экономическая доступность: стоимость земли и дома в садовом товариществе может быть на 20-30 % ниже, чем при индивидуальном жилищном строительстве, что делает мечту о собственном доме с участком реальностью для молодой семьи», — пояснил депутат.

Также, по его мнению, на такие показатели повлияла популярность удаленки, которая позволяет работать откуда угодно.

При этом большое количество желающих уехать из городов в поселки сильно повысило нагрузку на инфраструктуру – в частности, на дороги, которые изначально не были рассчитаны на столь большое количество транспорта, отметил депутат. По его мнению, это говорит о необходимости работать над этим направлением, вкладывая больше средств и ускоряя развитие дорожной сети. Кроме того, необходима модернизация инженерных сетей, чтобы переехавшие в свои дома семьи не имели проблем со светом, водой, канализацией, газом, подчеркнул Чаплин.

«Здесь может быть эффективен опыт создания кооперативов собственников, которые сообща инвестируют в общее благоустройство», — отметил депутат.

Такое передвижение россиян из мегаполисов в небольшие поселки парламентарий назвал мощным импульсом для развития территорий, отметив, что это позволит сделать живописные окраины перспективными и комфортными для жизни.

До этого риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова отмечала, что в России наметился тренд на переезд жителей мегаполисов в небольшие провинциальные города. На этом фоне в регионах спрос на жилье неминуемо растет, на фоне чего можно ожидать повышения цен, предупредила она.

