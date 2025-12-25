На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт: отток россиян из мегаполисов в провинцию приведет к росту цен на жилье

Риелтор Перескокова: в регионах подорожает жилье из-за отъезда из мегаполисов
true
true
true
close
Shutterstock

В России наметился тренд на переезд жителей мегаполисов в небольшие провинциальные города. Пока это не устойчивая тенденция, о четком переломе ситуации речь не идет. Но уже можно прогнозировать, что в регионах жилье будет дорожать на фоне повышенного спроса, заявила 360.ru риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

По словам специалиста, отток населения из столиц действительно наблюдается, но не столь массовый. В целом, такие крупные города, как Москва, Санкт-Петербург, Казань и Краснодар по-прежнему являются точками притяжения, опережая остальные по уровню медицины, образования, инфраструктуре и доходам.

«При переездах речь идет не об отказе от мегаполиса, а от переформатирования проживания, — пояснила эксперт. — У кого-то удаленная работа, кто-то покупает второе жилье, кто-то переезжает в ближайшую агломерацию, а не в глубокую провинцию».

Пока это еще не разворот тренда, а лишь его эволюция, считает Перескокова. Поэтому, несмотря на желание многих покинуть крупные города, жилье в них дешеветь не будет, особенно с учетом сохранения дефицита качественной жилплощади в комфорт-классе и бизнес-классе. Мегаполисы еще сохраняют статус якорных рынков, подчеркнула риелтор.

В то же время в регионах спрос на жилье неминуемо растет, на фоне чего можно ожидать повышения цен, предупредила Перескокова.

«Регионы будут дорожать, но не одинаково. И качество, локация и инфраструктура по-прежнему остаются ключевыми факторами», — заключила эксперт.

Исследователи до этого выяснили, что каждый четвертый россиянин хочет уехать из мегаполиса. Так, 23% участников соответствующего опроса сообщили, что стремятся жить подальше от динамичных мегаполисов и предпочли бы поселиться в небольшом тихом городе. Еще около 22% респондентов все же рассмотрели бы мегаполис, но снимали бы квартиру на окраине, а не в центре города.

Ранее в России оценили идею переселить 2-3 млн человек из Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами