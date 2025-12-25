Эксперт: отток россиян из мегаполисов в провинцию приведет к росту цен на жилье

В России наметился тренд на переезд жителей мегаполисов в небольшие провинциальные города. Пока это не устойчивая тенденция, о четком переломе ситуации речь не идет. Но уже можно прогнозировать, что в регионах жилье будет дорожать на фоне повышенного спроса, заявила 360.ru риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

По словам специалиста, отток населения из столиц действительно наблюдается, но не столь массовый. В целом, такие крупные города, как Москва, Санкт-Петербург, Казань и Краснодар по-прежнему являются точками притяжения, опережая остальные по уровню медицины, образования, инфраструктуре и доходам.

«При переездах речь идет не об отказе от мегаполиса, а от переформатирования проживания, — пояснила эксперт. — У кого-то удаленная работа, кто-то покупает второе жилье, кто-то переезжает в ближайшую агломерацию, а не в глубокую провинцию».

Пока это еще не разворот тренда, а лишь его эволюция, считает Перескокова. Поэтому, несмотря на желание многих покинуть крупные города, жилье в них дешеветь не будет, особенно с учетом сохранения дефицита качественной жилплощади в комфорт-классе и бизнес-классе. Мегаполисы еще сохраняют статус якорных рынков, подчеркнула риелтор.

В то же время в регионах спрос на жилье неминуемо растет, на фоне чего можно ожидать повышения цен, предупредила Перескокова.

«Регионы будут дорожать, но не одинаково. И качество, локация и инфраструктура по-прежнему остаются ключевыми факторами», — заключила эксперт.

Исследователи до этого выяснили, что каждый четвертый россиянин хочет уехать из мегаполиса. Так, 23% участников соответствующего опроса сообщили, что стремятся жить подальше от динамичных мегаполисов и предпочли бы поселиться в небольшом тихом городе. Еще около 22% респондентов все же рассмотрели бы мегаполис, но снимали бы квартиру на окраине, а не в центре города.

