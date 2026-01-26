Размер шрифта
Россиянам дали советы, как утеплить руки и ноги в мороз

Инструктор Киселев: в мороз обувь должна быть с широкой подошвой
В холодную погоду необходимо утеплять все тело, не забывая о руках и ногах. Для этого важно грамотно выбрать подходящие варежки и обувь. Об этом aif.ru рассказал спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.

«Если мы говорим о серьезных морозах, то стоит надевать первым слоем тонкие перчатки, а уже на них — рукавицы, так называемые «верхонки»», — объяснил эксперт.

Он добавил, что в мороз следует отдавать предпочтение обуви с широкой подошвой и качественным утеплителем.

При этом ботинки должны быть на один или два размера больше стопы. По словам специалиста, в тесной обуви ноги сильно мерзнут, в то время как свободная обувь оказывается более комфортной. При необходимости также можно надевать вторую пару термоизоляционных носков.

Инструктор по выживанию в экстремальных условиях Дмитрий Алешкин до этого говорил, что при прогулках в морозную и ветреную погоду необходимо придерживаться правила трех слоев одежды и не забывать носить шапку. По словам эксперта, нижним слоем должно быть термобелье, затем следует надевать одежду из флиса, а в качестве третьего слоя должны выступать ветрозащитные и влаговыводящие плотные вещи.

Ранее врач объяснил, при каких заболеваниях постоянно мерзнут руки и ноги.
 
