Эксперт назвал причины, по которым руководитель может отказывать в повышении

Руководитель вправе отказать в повышении даже продуктивному сотруднику, если у того отсутствуют ключевые управленческие компетенции. Об этом в интервью РИАМО сообщил директор департамента дистрибуции компании «Энергон» Артем Гладков.

По его словам, управленец должен уметь делегировать задачи и обеспечивать результат без постоянного контроля. Если сотрудник не способен самостоятельно расставлять приоритеты и организовывать свою работу, он еще не готов к руководящей роли, отметил эксперт.

Еще одним препятствием может стать отсутствие влияния на команду. Будущий руководитель должен обладать авторитетом, вовлекать коллег в общие цели и делиться успешными практиками. Не менее важно умение анализировать данные.

Также причиной для отказа могут стать: ограниченное понимание процессов за пределами своего отдела, неадекватное отношение к ошибкам и рискам, а также неготовность брать на себя дополнительную ответственность и принимать непопулярные решения.

Главным признаком готовности к повышению Гладков называет способность брать на себя больше обязанностей без ущерба для текущей работы. При этом он предупреждает, что перевод высококлассного специалиста в управленцы часто оказывается ошибкой: компания может потерять ценного сотрудника, не получив при этом эффективного руководителя.

HR-эксперт, HRD Open Group, карьерный консультант Валерия Доманская до этого рассказала, как напомнить начальнику о повышении зарплаты.

По словам специалиста, во время разговора с руководителем необходимо фокусироваться на конкретных фактах. Важно оценить собственную эффективность в точных цифрах и процентах, а также подготовить документы за год, в которых зафиксированы все достижения и полезные действия.

