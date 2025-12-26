HR-эксперт рассказала, как напомнить начальнику о повышении зарплаты

Разговор о повышении заработной платы с руководителем должен инициировать сам работник. При этом ему следует соблюдать ряд важных правил. Об этом Life рассказала HR-эксперт, HRD Open Group, карьерный консультант Валерия Доманская.

По словам специалиста, во время разговора о повышении зарплаты необходимо фокусироваться на конкретных фактах. Необходимо оценить собственную эффективность в точных цифрах и процентах, а также подготовить документы за год, в которых зафиксированы все достижения и полезные действия. При этом следует указать сэкономленные часы при оптимизации процессов или количество привлеченных клиентов и партнеров.

«Не лейте на переговорах никакой «воды», а говорите на языке цифровых данных: «За текущий год закрыл 15 крупных сделок с проблемными клиентами» или «Увеличила прибыль компании за первое полугодие на 30%»», — предупредила эксперт.

Она добавила, что также можно провести параллель между увеличением зарплаты и новыми полезными стратегиями для организации. Однако этот метод стоит использовать лишь в том случае, если у работника есть хорошие идеи по увеличению прибыли компании, оптимизации ее процессов или других деталей. Доманская добавила, что важно быть готовым к расширению функционала и обозначить свою готовность к повышению квалификации.

Помимо этого, можно ссылаться на аналогичные примеры в других организациях. Для этого следует провести рыночный анализ зарплат работников на таких же позициях. Однако специалист напомнила, что подобные сравнения необходимо делать особенно аккуратно, избегая жалоб и лишних эмоций в ходе диалога. В противном случае есть риск вызвать у руководителя раздражение.

Ранее россиянам объяснили, как согласовывать новогодние украшения на рабочем месте.