Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

HR-эксперт рассказала, как напомнить начальнику о повышении зарплаты

HR-эксперт Доманская: разговор о повышении зарплаты должен инициировать работник
Shutterstock/Ilona Kozhevnikova

Разговор о повышении заработной платы с руководителем должен инициировать сам работник. При этом ему следует соблюдать ряд важных правил. Об этом Life рассказала HR-эксперт, HRD Open Group, карьерный консультант Валерия Доманская.

По словам специалиста, во время разговора о повышении зарплаты необходимо фокусироваться на конкретных фактах. Необходимо оценить собственную эффективность в точных цифрах и процентах, а также подготовить документы за год, в которых зафиксированы все достижения и полезные действия. При этом следует указать сэкономленные часы при оптимизации процессов или количество привлеченных клиентов и партнеров.

«Не лейте на переговорах никакой «воды», а говорите на языке цифровых данных: «За текущий год закрыл 15 крупных сделок с проблемными клиентами» или «Увеличила прибыль компании за первое полугодие на 30%»», — предупредила эксперт.

Она добавила, что также можно провести параллель между увеличением зарплаты и новыми полезными стратегиями для организации. Однако этот метод стоит использовать лишь в том случае, если у работника есть хорошие идеи по увеличению прибыли компании, оптимизации ее процессов или других деталей. Доманская добавила, что важно быть готовым к расширению функционала и обозначить свою готовность к повышению квалификации.

Помимо этого, можно ссылаться на аналогичные примеры в других организациях. Для этого следует провести рыночный анализ зарплат работников на таких же позициях. Однако специалист напомнила, что подобные сравнения необходимо делать особенно аккуратно, избегая жалоб и лишних эмоций в ходе диалога. В противном случае есть риск вызвать у руководителя раздражение.

Ранее россиянам объяснили, как согласовывать новогодние украшения на рабочем месте.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27509977_rnd_9",
    "video_id": "record::c5123baf-1b1d-4129-8b55-e5e1502eee49"
}
 
Теперь вы знаете
Прерванный отдых. Нужно ли отвечать на сообщения коллег и руководителя в новогодние праздники
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+