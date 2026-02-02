Врач объяснила, как ухаживать за кожей при воспалениях

В уходе за кожей, склонной к воспалениям, важно избегать агрессивных средств и процедур, которые могут усугубить ситуацию. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-трихолог, дерматолог Вероника Черкасова.

По ее словам, очищать кожу стоит мягкими средствами, чтобы удалить излишки кожного сала и загрязнения, но не пересушить кожу. Она посоветовала использовать средства с салициловой кислотой или маслом чайного дерева, которые обладают антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

Кроме того, важно увлажнять кожу с помощью легкого некомедогенного крема и сыворотки и защищать ее от солнца.

«Важно помнить, что уход за кожей должен быть комплексным и учитывать индивидуальные особенности. Не стоит слепо следовать советам из интернета, так как-то, что подходит одному человеку, может навредить другому. Если у вас есть проблемы с кожей, лучше обратиться к специалисту, который подберет подходящий уход и, при необходимости, назначит лечение», — заключила Черкасова.

Врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Анастасия Соколова до этого рассказала «Газете.Ru», что красота и молодость кожи напрямую зависят от правильного питания и заботы о здоровье. Рацион является базой качества кожи, без хорошего питания невозможен достаточный синтез коллагена, и, как следствие, красивая кожа.

